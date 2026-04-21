  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!' İstanbul'da bahar havası yerini kış provasına bırakıyor! Balkanlar'dan geliyor, sıcaklıklar çakılacak Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu Hamas’ı terörist ilan etmişti… Özgür Özel açık açık söyledi: Biz İsrail ile birlikteyiz! 100 milyon Müslümanın su kaynağı tehdit altında: Batılı şer odakları ekosistemi katlediyor! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon Katar'dan dünyayı tedirgin eden açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ulukaya'yı kabul etti Gülistan Doku’nun kayıtlarını silmesi istendi mi? Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı 150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!
Büyükşehir'den kırsalda konforlu ulaşım için yoğun mesai
Büyükşehir'den kırsalda konforlu ulaşım için yoğun mesai

Haliliye kırsalında yol çalışmalarına hız veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karatepe-Keremli güzergâhında 4 kilometrelik yolu sathi asfalt öncesi son aşamaya getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine hız vererek vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Haliliye ilçesine bağlı Karatepe ile Keremli mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhta yoğun bir çalışma yürütüyor. Toplam 4 kilometre uzunluğundaki yolda ilk etapta stabilize çalışmaları tamamlandı. Ekipler, zemini güçlendirmek ve yolun uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla titizlikle yürüttükleri çalışmaların ardından şimdi de mekanik düzenleme aşamasına geçti.

Yapılan mekanik çalışmalarla yol, sathi kaplama asfalt için hazır hale getiriliyor. Bu süreçte yolun zemin dayanıklılığı artırılırken, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek bozukluklar da ortadan kaldırılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karatepe-Keremli güzergâhının daha modern, konforlu ve güvenli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Bölge sakinleri, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23