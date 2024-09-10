Büyükşehir’den Bağımlılıkla Mücadele Konferansı

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde fiziki yatırımların yanı sıra farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerini de kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı Mücadele Derneği (KAMED) iş birliğiyle “Gençliğine ve Geleceğine Sahip Çık” temalı bağımlılıkla mücadele konferansı düzenleyecek. 12 Eylül Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konferansta; Sosyolog Uğur Eleman, KAMED Dernek Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu ve Isparta Uyumder Dernek Başkanı Yaşar Erbil, madde bağımlılığı, bağımlılıkla mücadele, bağımlılığın bireyin hayatına etkisi ve bağımlılıktan kurtulma gibi pek çok konuya değinecek. Saat 14.00’da başlayacak programa tüm vatandaşlar davet edildi.