  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Büyükşehir zabıtadan kasa ve raf denetimi
Aktüel

Büyükşehir zabıtadan kasa ve raf denetimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde bulunan zincir marketlerde raf etiket fiyatı ve kasa fiyatları konusunda denetim yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 22:56:00 -
Büyükşehir zabıtadan kasa ve raf denetimi

Ürün fiyatlarında vatandaşları yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, şehir genelinde zincir marketlerde denetimlere çıktı. Toplamda 30 yaya ve motorize ekiple yapılan denetimlerde 233 işletme denetlendi. Ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında yapılan denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırım uygulandı. Olumsuzluk tespit edilen 90 iş yerinde ekiplerce işlem yapılarak tutanak tutuldu, idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri ayrıca halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek, el koydu imhaya gönderdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay