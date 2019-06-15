Büyükşehir Yaz Spor Okulları kayıtları başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Yaz Spor Okulları kayıtları 17 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu ücretsiz olarak sunduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları kapsamında atletizm, badminton, basketbol, buz pateni, capoeira, cimnastik, judo, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, taekwondo, tenis, voleybol ve zumba branşlarında eğitim verilecek. Yaz Spor Okullarına katılmak isteyen vatandaşların başvuruları 17 Haziran Pazartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’nden, Yenişehir Spor Merkezi’nden ve İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nden alınacak.

Geleceğin sporcuları yetişiyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha sağlıklı bir gelecek için özellikle çocukların ve gençlerin en az bir branşta spor yapması gerektiğini belirterek, tüm vatandaşları Yaz Spor Okullarına davet etti. Bu kurslardan geleceğin sporcularının da yetiştiğine dikkati çeken Başkan Osman Zolan, 7’den 70’e tüm vatandaşlara spor yaptırabilmek için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini kaydetti.