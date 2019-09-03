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Büyükşehir Voleybol Takımı hazırlıklarına başladı

Yeni sezonda Türkiye Erkekler Voleybol 1.

03 Eylül 2019 Salı 13:24
Büyükşehir Voleybol Takımı hazırlıklarına başladı

Yeni sezonda Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, hazırlıklarına başladı.


2019 - 2020 sezonunda Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, sezon hazırlıklarına başladı. İlk karşılaşmasını 12 Ekim’de kendi evinde Ziraat Bankası ile yapacak olan ekipte hedef ise galibiyet olarak belirlendi. Geçtiğimiz gün yapılan fikstür çekimlerinin ardından B grubundaki karşılaşmaları belirlenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.



“Şanlıurfa’mız spordaki başarıları ile de anılacak”


Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da gençlere yönelik her türlü yatırımı hayata kazandırmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "19.5 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç şehriyiz. Onun için attığımız her adımda gençlerimizi düşünmek zorundayız. Biz eğitim ve spordaki başarıları ile her zaman şehrini temsil eden gençlerimizin içerisindeki yetenekleri keşfetmek ve onlara gerekli imkanı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Lisanslı sporcu sayımızın giderek arttığı şehrimizde gerek voleybolda gerekse sporun her branşın da emek veren tüm gençlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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