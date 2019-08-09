Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için görev sorumluluğu içerisindeki tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların bayramlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için tüm detayları gözden geçiren Büyükşehir Belediyesinde ilgili birimler görev başlarında olacakken, ulaşım, alt yapı ve çağrı merkezlerindeki personeller bayram süresince halka hizmet verecek.

ŞUSKİ görev başında

Büyükşehir bünyesindeki Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (ŞUSKİ) su sıkıntıları ve alt yapı sorunlarına anında müdahale edebilmesi için birimler görevlerini 24 saat esası ile sürdürecek. Vatandaşların 153 çağrı merkezine ulaşarak ileteceği taleplere anında karşılık verecek ŞUSKİ birimleri, bayram süresi boyunca olası sorunlara duyarlı olacak.

ALO 153 24 saat esası ile çalışacak

Alo 153 İletişim Merkezinin bayram süresi boyunca hizmet sunacağı Büyükşehir Belediyesinde, vatandaşlar her türlü taleplerini yine bu numaraya iletebilecek. İlgili birimlerin koordinasyonunu sağlayacak olan Alo 153 İletişim Merkezi, yine 24 saat esası ile hizmet verecek.

Mezarlıklarda düzenlemeler yapıldı

13 ilçedeki tüm mezarlıklarda ihata duvarı, iç yolların yapımı ve bakımı, gasilhaneler, lavabolar gibi birçok düzenlemeye giden Büyükşehir Belediyesi, alanlarda bayram öncesi tüm detayları gözden geçirdi.

Kaçan kurbanlıklara yönelik timlere eğitimler verildi

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ’Boğa yakalama timi’ oluşturan ilçe belediyesi personellerine eğitim düzenledi. Eğitimde timlere malzeme ve ilaç desteğinde bulunuldu. İlçe belediyesi personellerine olası olaylara müdahale edebilmeleri için aralarında üfleme borusu, yakalama ipi, uyuşturucu iğne, maske ve eldivenlerin bulunduğu setler dağıtıldı.

Ulaşım bayram süresince ücretsiz olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla bayram süresince tüm araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Vatandaşların ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere kolayca ulaşabilmeleri için Büyükşehir bünyesindeki otobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak.

“Tüm hazırlıklar gözden geçirildi”

Bayram öncesi kurumsal olarak il genelinde tüm tedbirlerin alındığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Bayramların bütünleştirici maneviyatına değinen Beyazgül, "Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Hemşehrilerimizin hoşgörünün şehri Şanlıurfa’da güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramı bayramlaşmamız bayramın ikinci günü Hacı Bekir Sofrasında gerçekleştirilecektir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizi bayramlaşmamıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.