0553 313 94 23

Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:13
Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için görev sorumluluğu içerisindeki tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların bayramlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için tüm detayları gözden geçiren Büyükşehir Belediyesinde ilgili birimler görev başlarında olacakken, ulaşım, alt yapı ve çağrı merkezlerindeki personeller bayram süresince halka hizmet verecek.



ŞUSKİ görev başında


Büyükşehir bünyesindeki Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (ŞUSKİ) su sıkıntıları ve alt yapı sorunlarına anında müdahale edebilmesi için birimler görevlerini 24 saat esası ile sürdürecek. Vatandaşların 153 çağrı merkezine ulaşarak ileteceği taleplere anında karşılık verecek ŞUSKİ birimleri, bayram süresi boyunca olası sorunlara duyarlı olacak.



ALO 153 24 saat esası ile çalışacak


Alo 153 İletişim Merkezinin bayram süresi boyunca hizmet sunacağı Büyükşehir Belediyesinde, vatandaşlar her türlü taleplerini yine bu numaraya iletebilecek. İlgili birimlerin koordinasyonunu sağlayacak olan Alo 153 İletişim Merkezi, yine 24 saat esası ile hizmet verecek.



Mezarlıklarda düzenlemeler yapıldı


13 ilçedeki tüm mezarlıklarda ihata duvarı, iç yolların yapımı ve bakımı, gasilhaneler, lavabolar gibi birçok düzenlemeye giden Büyükşehir Belediyesi, alanlarda bayram öncesi tüm detayları gözden geçirdi.



Kaçan kurbanlıklara yönelik timlere eğitimler verildi


Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ’Boğa yakalama timi’ oluşturan ilçe belediyesi personellerine eğitim düzenledi. Eğitimde timlere malzeme ve ilaç desteğinde bulunuldu. İlçe belediyesi personellerine olası olaylara müdahale edebilmeleri için aralarında üfleme borusu, yakalama ipi, uyuşturucu iğne, maske ve eldivenlerin bulunduğu setler dağıtıldı.



Ulaşım bayram süresince ücretsiz olacak


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla bayram süresince tüm araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Vatandaşların ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere kolayca ulaşabilmeleri için Büyükşehir bünyesindeki otobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak.



“Tüm hazırlıklar gözden geçirildi”


Bayram öncesi kurumsal olarak il genelinde tüm tedbirlerin alındığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Bayramların bütünleştirici maneviyatına değinen Beyazgül, "Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Hemşehrilerimizin hoşgörünün şehri Şanlıurfa’da güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramı bayramlaşmamız bayramın ikinci günü Hacı Bekir Sofrasında gerçekleştirilecektir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizi bayramlaşmamıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nazilli’de bayram öncesi engelli ve yaşlılar unutulmadı
    1. Nazilli’de bayram öncesi engelli ve..
    2. Trafik uygulamasında vatandaşlara..
    3. Kulakları kesilerek işkence yapılan..
    4. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram..
    5. Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    6. Burhan Kuzu'ya skandal sözler! 'Senin..
    7. İHH ve Fetih-Der'den İdlib'e yardım..
    8. İkramiyelerini alan emekliler memnun
    9. Bayburt’ta 2 kişiyi bıçaklayan..
    10. Fenerbahçe'nin rakibi Demir Grup..
    11. Dev projede geri sayım başladı!
    12. Başkan Pekmezci’den Kurban Bayramı..
    13. Real Madrid Fransız yıldızın peşinde!
    14. TEM Otoyolu’nda oluşan bayram..
    15. Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
    16. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    17. Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor
    18. Büyükşehir ailesi bayramlaştı
    19. Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat..
    20. ERÜ Rektörü Çalış’tan Bayram Mesajı
    21. Kapanca Sokak’taki tarihi yapılar..
    22. Mermer Heykel Sempozyumu sona erdi
    23. Trabzonspor Kulübü Başkanı..
    24. Tehlike saçan kavşaklara önlem..
    25. Siemens’ten yeni frekans konvertörü..
    26. Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası
    27. Valilik binasında deprem tatbikatı
    28. Vali Gündüzöz’den tayini çıkan..
    29. "Beşiktaş takımında şampiyon olmak..
    30. Narenciyede 900 milyon dolar ihracat..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!