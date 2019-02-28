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Büyükşehir Kayak Takımı Dünya Kupası’nda

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı, 1-3 Mart tarihleri arasında yapılacak Snowkite Dünya Kupası’nda yarışacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:24
Büyükşehir Kayak Takımı Dünya Kupası’nda

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı, 1-3 Mart tarihleri arasında yapılacak Snowkite Dünya Kupası’nda yarışacak. Başkan Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi’nin hizmete açılması ile birlikte kayak sporunda da başarılı sporcular yetiştiğine dikkat çekti.


Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı, Uluslararası Kiteboard Federasyonu (IKA) tarafından düzenlenen Snowkite Dünya Kupası’nda yarışacak. 5 etapta düzenlenen Snowkite Dünya Kupası’nın 4. etabı, 1-3 Mart’ta Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etapta Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Türkiye’den 100’e yakın sporcu mücadele edecek. Organizasyonda Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı 4 sporcusu ile Denizli ve Türkiye’yi temsil edecek. İtalya Roccaraso’da 24 Ocak’ta start alan, 15 Şubat’ta İtalya Lago Di Resia ve 20 Şubat’ta Rusya Tolyatti ile devam eden Snowkite Dünya Kupası, Erciyes etabının ardından 15 Mart’da İsviçre Silvaplana Bernina’da gerçekleşecek organizasyon ile son bulacak.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi’nin hizmete açılması ile birlikte kayak sporunda da başarılı sporcular yetiştiğine dikkat çekti. Denizli Kayak Merkezi’nde verdikleri ücretsiz kayak kurslarına işaret eden Başkan Osman Zolan, "Türkiye’nin yükselen değeri Denizli Kayak Merkezi, başarılı kayak sporcularımızın yetişmesine ve dünyanın prestijli kayak yarışmalarına katılmasına katkı sağlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı sporcularımız, önemli organizasyonlara katılım sağlayarak hem ülkemizi hem şehrimizi temsil ederek bizleri onurlandırıyor. Snowkite Dünya Kupası’nda yarışacak olan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:24
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