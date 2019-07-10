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Büyükşehir çiftçileri sanayi ürünü üretimine yönlendiriyor

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi’sinin hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla çiftçileri sanayilik ürün yetiştiriciliğine yönlendiriyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
Büyükşehir çiftçileri sanayi ürünü üretimine yönlendiriyor

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi’sinin hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla çiftçileri sanayilik ürün yetiştiriciliğine yönlendiriyor.


Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak olan 60 firmanın yaklaşık olarak 165 bin tonluk sebze hammadde ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi’sinin hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla çiftçileri sanayilik ürün yetiştiriciliğine yönlendiriyor. Bu kapsamda çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği veriyor.


Çiftçilerin sebze ihtiyacının karşılanmasına yönelik salçalık biber, domates, çeşitli konservelik sebzelerin üretimlerinin arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sayesinde Kocaeli çiftçisi, konuda bilinçlendirilerek ve yetiştiriciliğe yönlendiriliyor. Çalışamalarda Gıda İhtisas Organize Sanayi çevresindeki köyler ziyaret eden ziraat mühendisleri, hammadde ihtiyacını karşılamak amacı ile saha çalışmaları devam ediyor. Araştırma çalışmalarında çiftçilere toprak analizi hakkında detaylı bilgiler sunulurken çevreye duyarlı insan sağlığına zarar vermeyen organik biyolojik ilaç ve gübre desteği de sağlanıyor.


Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi’sine hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla çiftçilere yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 150 çiftçiye yüzde 50 hibeli 350 bin adet salçalık domates, salçalık biber tohum desteği verdi. Destekten yararlanan çiftçilerin, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri tarafından yetiştiricilik alanları incelenerek, teknik danışmanlık hizmeti veriliyor ve gıda sanayisinde kullanılan tarımsal ürünler hakkında detaylı bilgi sunuluyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
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