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Büyükşehir Belediyesi Sur ilçesinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden ve belirli hastalıkların önüne geçmek amacıyla sivrisinek, karasinek, yakarca, kene gibi vektör ile akrep gibi zararlı popülasyonlara karşı tarihi Sur ilçesinde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:59:06 -
Büyükşehir Belediyesi Sur ilçesinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden ve belirli hastalıkların önüne geçmek amacıyla sivrisinek, karasinek, yakarca, kene gibi vektör ile akrep gibi zararlı popülasyonlara karşı tarihi Sur ilçesinde ilaçlama çalışmalarına başladı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, yakarca, kene gibi vektör ve akrep gibi zararlı popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden ve zararlılardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, leishmaniasis gibi hastalıkların ve zehirlenmelerin önlenmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Tarihi Sur ilçesinin mahallelerinde başlatılan ilaçlama çalışmalarında gece ULV ekibi ile ilaçlama çalışmaları aralıksız şekilde devam edecek.



"İlaçlama çalışmaları gece-gündüz aralıksız devam edecek"


Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, toplum sağlığını korumak amacıyla sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi zararlıların ürediği, beslendiği, barındığı ve dinlendiği tüm alanlarda rezidüel etkili ilaçlar kullanılarak mücadelesini sürdürecek. Karasinek popülasyonuna karşı günün erken saatlerinde, sivrisineklere ve tatarcıklara karşı gündüz dinlenme ve barınma alanlarında sırt pülverizatörleri, sırt atomizörü ve holder cihazları ile akşam saatlerinde ise günbatımından itibaren başta Sur ilçesi olmak üzere 17 ilçede ULV soğuk sisleme cihazları ile mücadelede devam edeceği öğrenildi.

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