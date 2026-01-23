  • İSTANBUL
Büyükşehir Belediyesi kar mesaisinde

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışına karşı sahaya indi. 205 araç ve 804 personelin görev aldığı karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Şanlıurfa’da bugün akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda ilgili tüm birimlerle koordinasyon sağlayarak görev dağılımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm araçlar, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki Trafik Kontrol Merkezi’ne iletilen talepler doğrultusunda adreslere yönlendirilerek karla kapalı yolları açıyor. Özellikle ana arterler, bağlantı yolları, kırsal mahalle güzergâhları, hastane yolları ve toplu taşıma hatlarında yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

 

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde buzlanma riskine karşı önlemler alınırken, çalışmaların gece boyunca da kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

Şanlıurfa genelinde kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, karla mücadele çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Çalışmalar, kent genelinde ulaşımın aksamadan ve güvenli şekilde sürdürülmesini amaçlıyor.

