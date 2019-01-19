Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 3 mahallede su kesintisi
DESKİ'den yapılan açıklamaya göre, içme suyu hat bağlantısı nedeniyle 21 Ocak Pazartesi günü Yenişafak, Selçukbey ve Karahasanlı Mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.19 Ocak 2019 Cumartesi 15:04
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu hat bağlantısı nedeniyle 21 Ocak Pazartesi günü Yenişafak, Selçukbey ve Karahasanlı Mahallelerinde su kesintisine gidileceği belirtildi.
DESKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı Karahasanlı içme suyu şebeke hattı bağlantısı nedeniyle 21 Ocak Pazartesi günü 09.00- 15.00 saatleri arasında Yenişafak, Selçukbey ve Karahasanlı Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları istenerek, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği kaydedildi.
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