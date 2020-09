Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol "yenilenen" kadrosuyla lig ve Avrupa'ya hazır

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, tamamen yenilediği kadrosuyla ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarı hedefliyor.

Geçen sezon ligi 27 puanla 9. sırada tamamlayan Adana ekibi, bu sezon Süper Lig'in yanı sıra ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.

Akdeniz ekibi, geçen sene ligin en skorer 3. takımı ünvanını almasına karşı, en fazla sayı yiyen 2. ekip olması nedeniyle savunma ağırlıklı genç bir takım kurdu.

Geçen sezon kadrosunda bulundurduğu tüm oyuncularla yollarını ayıran Adana ekibi, ABD'li pivot Briana Day, İsveçli uzun forvet Nathalie Fontaine, ABD'li şutör gard Shaqwedia Wallace, Litvanyalı forvet Gabija Meskonyte ve 7 Türk oyuncuyu kadrosuna kattı.





- "Geçen yıldan herhangi bir oyuncumuz yok"





Başantrenör Mehmet Özkan, AA muhabirine, yeni sezon için yaklaşık 2 haftadır çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıldan farklı bir takım oluşturduklarını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Kadromuz, 4 yabancı ve 7 Türk oyuncumuzla 11 kişi. Geçen yıldan herhangi bir oyuncumuz yok. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da oynayacağız, onun için 4 yabancı oyuncuyla başladık. Basketbol Süper Ligi'nde farklı takımlarda süre almış 7 oyuncumuz var. Bunların tamamı genç oyuncu. Umarım önümüzdeki sezon için onlardan faydalanarak onların da isimlerini duyurmalarını sağlamaya çalışacağız."

Özkan, geçen sene istedikleri düzeyde savunma yapamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen sene hücum yönü zengin bir kadroyla mücadele ediyorduk. Açıkçası savunma olarak beklediğimizin çok altında bir takımımız vardı. Bu sene kurgulamaya çalıştığımız takım biraz daha defansif oyunculardan kurulu, savunma yapan ve mücadele etmeyi seven bir ekip olacak. Şu anki çalışmalarımız da olumlu gidiyor. Önümüzdeki sezon asla pes etmeyen, her dakika rakibine baskı kurmaya çalışan, rakibini hata yapmaya zorlayan, herkesten daha güçlü ve çok koşan bir takım izleteceğiz. Bu anlamda da çok ciddi çalışıyoruz. Hemen hemen her gün çift antrenman yapıyoruz."