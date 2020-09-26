  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol "yenilenen" kadrosuyla lig ve Avrupa'ya hazır
Spor

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol "yenilenen" kadrosuyla lig ve Avrupa'ya hazır

Başantrenör Mehmet Özkan: - "Kadromuz, 4 yabancı ve 7 Türk oyuncumuzla 11 kişi. Geçen yıldan herhangi bir oyuncumuz yok. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da oynayacağız, onun için 4 yabancı oyuncuyla başladık" - "Önümüzdeki sezon asla pes etmeyen, her dakika rakibine baskı kurmaya çalışan, rakibini hata yapmaya zorlayan, herkesten daha güçlü ve çok koşan bir takım izleteceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:09:55 -
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol "yenilenen" kadrosuyla lig ve Avrupa'ya hazır

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, tamamen yenilediği kadrosuyla ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarı hedefliyor.

Geçen sezon ligi 27 puanla 9. sırada tamamlayan Adana ekibi, bu sezon Süper Lig'in yanı sıra ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.

Akdeniz ekibi, geçen sene ligin en skorer 3. takımı ünvanını almasına karşı, en fazla sayı yiyen 2. ekip olması nedeniyle savunma ağırlıklı genç bir takım kurdu.

Geçen sezon kadrosunda bulundurduğu tüm oyuncularla yollarını ayıran Adana ekibi, ABD'li pivot Briana Day, İsveçli uzun forvet Nathalie Fontaine, ABD'li şutör gard Shaqwedia Wallace, Litvanyalı forvet Gabija Meskonyte ve 7 Türk oyuncuyu kadrosuna kattı.


- "Geçen yıldan herhangi bir oyuncumuz yok"


Başantrenör Mehmet Özkan, AA muhabirine, yeni sezon için yaklaşık 2 haftadır çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıldan farklı bir takım oluşturduklarını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Kadromuz, 4 yabancı ve 7 Türk oyuncumuzla 11 kişi. Geçen yıldan herhangi bir oyuncumuz yok. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da oynayacağız, onun için 4 yabancı oyuncuyla başladık. Basketbol Süper Ligi'nde farklı takımlarda süre almış 7 oyuncumuz var. Bunların tamamı genç oyuncu. Umarım önümüzdeki sezon için onlardan faydalanarak onların da isimlerini duyurmalarını sağlamaya çalışacağız."

Özkan, geçen sene istedikleri düzeyde savunma yapamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen sene hücum yönü zengin bir kadroyla mücadele ediyorduk. Açıkçası savunma olarak beklediğimizin çok altında bir takımımız vardı. Bu sene kurgulamaya çalıştığımız takım biraz daha defansif oyunculardan kurulu, savunma yapan ve mücadele etmeyi seven bir ekip olacak. Şu anki çalışmalarımız da olumlu gidiyor. Önümüzdeki sezon asla pes etmeyen, her dakika rakibine baskı kurmaya çalışan, rakibini hata yapmaya zorlayan, herkesten daha güçlü ve çok koşan bir takım izleteceğiz. Bu anlamda da çok ciddi çalışıyoruz. Hemen hemen her gün çift antrenman yapıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı
Ekonomi

Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımı sonrası gevşeyerek 455 TL’ye gerileyen altın yükselişe geçti. Büyüme trendine giren altın i..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular
Gündem

Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular

MHP, CHP'nin terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye sunduğunu belirtti.

Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı