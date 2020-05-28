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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Yeni Malatyaspor’a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:33:31 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Yeni Malatyaspor’a "geçmiş olsun" mesajı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bazı futbolcular ve personelden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, test sonucu pozitif çıkan 6 kişiye acil şifalar diliyoruz."



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