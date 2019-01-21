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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forvet transferi

- Mavi-beyazlı ekip, Norveçli forvet Kristian Fardal Opseth ile prensipte anlaştı

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:27
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forvet transferi


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet Kristian Fardal Opseth ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Norveçli forvet ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

Kristian Fardal Opseth'in yarın kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 22:27
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  2. Kristian Fardal Opseth
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