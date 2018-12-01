Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi Bursa'ya gitti





ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Bursaspor ile yapacağı maç için Bursa'ya gitti.

Mavi-beyazlılar, Bursaspor maçı öncesi son antrenmanını Erzurum'daki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yaptı.

Futbolcuların koşu ile başlayıp pas çalışmasıyla devam ettiği antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Erzurumspor kafilesi daha sonra, yarın deplasmanda yapacağı maç için uçakla Bursa'ya hareket etti.