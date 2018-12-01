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Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi Bursa'ya gitti

- Erzurum'daki hazırlıklarını tamamlayıp Bursa'ya giden mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşılaşacak

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:43
Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi Bursa'ya gitti


ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Bursaspor ile yapacağı maç için Bursa'ya gitti.

Mavi-beyazlılar, Bursaspor maçı öncesi son antrenmanını Erzurum'daki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yaptı.

Futbolcuların koşu ile başlayıp pas çalışmasıyla devam ettiği antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Erzurumspor kafilesi daha sonra, yarın deplasmanda yapacağı maç için uçakla Bursa'ya hareket etti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:43
  1. Bursaspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Spor Toto Süper Lig

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