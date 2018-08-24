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Büyükşehir Belediye Erzurumspor bombayı patlattı

Süper Lig'in yeni takımlardan Erzurumspor, Güney Afrikalı oyuncu Siphiwe Tshabalala ile anlaşmaya vardı.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:06
Büyükşehir Belediye Erzurumspor bombayı patlattı

lk iki haftada futboluyla en fazla takdir edilen, buna karşılık puanla tanışamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi-Beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu Siphiwe Tshabalala'yla el sıkıştı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın alınmasını çok istediği Güney Afrikalı sol kanat Siphiwe Tshabalala'yla her konuda anlaşmaya varıldı.

"FORVET DE ALACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Altıparmak, "Transferimiz devam ediyor. Defansa ve orta sahaya takviyemiz olacak. Siphiwe Tshabalala'yla prensip anlaşmasına vardık. Bu transferi birkaç gün içerisinde sonuçlandıracağız. İmkanlar dahilinde santrfor transferi de düşünüyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:06
  1. Siphiwe Tshabalala
  2. Mehmet Altıparmak
  3. Erzurumspor
  4. Tshabalala

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