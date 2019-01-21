Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 19. haftada 25 Ocak Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz idmana katılmazken, tedavisi süren Arsen Khubulov ise saha kenarında antrenörlerin gözetiminde düz koşu yaptı.

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