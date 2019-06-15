0553 313 94 23

Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na doğru

Organizasyon öncesi Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden 30 milli sporcunun Antalya'daki kampı tamamlandı

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:22
Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na doğru

ANTALYA (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17-22 Haziran'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası öncesi, Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden 30 milli sporcunun Antalya'daki kampı sona erdi.

Uluslararası Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası Hazırlık Kampı, Türkiye'den 6, Ukrayna'dan 4, Belarus'tan 8, Polonya'dan 4, Azerbaycan'dan 6 ve Tunus'dan 2 milli sporcunun katılımıyla Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Eskrim Kılıç Milli Takımı Antrenörü Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 gün süren kampta kılıç branşındaki sporcuların Avrupa şampiyonası öncesi yoğun antrenman programına tabi tutulduğunu söyledi.

Sporcuların günde üç antrenman, iki bireysel dersten oluşan kampı başarıyla tamamladığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Başantrenörümüz Valery Shturbabin ve Martin Kamadzhiev ile Eskrim Kılıç Milli Takımı olarak yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Bu büyük kampta antrenör, aynı zamanda sporcu olarak görev aldım. Bu kampın ülkemizde düzenlenmesi, sporcularımıza diğer yabancı sporcularla antrenman yapma şansının olması, daha çok sporcuyla bir araya gelerek müsabaka atmosferini yakalamayı hedeflemiştik. Antrenmanlardan önce ve sonra sporcularımız Ukrayna asıllı spor psikolojisi uzmanı Andriy Kolosov ile mental çalışmalar yaptı. Sporculara yönelik geliştirme programları uygulandı."

Yıldırım, kamp organizasyonuna desteklerinden dolayı Türkiye Eskrim Federasyonu yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür etti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:22
  1. Antalya
  2. Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası
  3. eskrim
  4. Hakan Yıldırım
  5. kamp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safranbolu'da lezzetler yarıştı
    1. Safranbolu'da lezzetler yarıştı
    2. Tosya’da bin 26 öğrenci TYT sınavında..
    3. Kontrolden çıkan otomobil takla attı!..
    4. Otomotiv devinden Türkiye hamlesi!..
    5. 18 ayrı başkentte İdlib eylemi
    6. Gaziantep’te, en az definin yapıldığı..
    7. Otobüste cinsel içerikli video izleyen..
    8. Otomobil ile minibüs kafa kafaya..
    9. Darıca’da sel sularının bastığı market..
    10. Dönercide “ayran" tartışmasında garson..
    11. Bakanlık duyurdu: 51 terörist etkisiz..
    12. Oyuncakları toplamanın en kolay yolu..
    13. Güzelkent’te sahil, morg ve şadırvan..
    14. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından..
    15. Gebze’de 450 çocuk sünnet şöleninde..
    16. MHP İl Başkanı Karataş’tan Babalar..
    17. Filistin Başkanlığı: “ABD’nin ‘asrın..
    18. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk..
    19. Sel sularında sürüklenen otomobil..
    20. 26. Sultan Sekisi Toplantısı “23..
    21. Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
    22. Rizeliler kahvaltıda buluştu
    23. Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na..
    24. Dünya Okçuluk Şampiyonası
    25. İzmit’teki parklarda olumsuzluğa izin..
    26. Pentagonun operasyonları küresel..
    27. İzin gününde kadının yardım..
    28. Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz..
    29. Boyabat’ta sel çeltik tarlalarını vurdu
    30. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu