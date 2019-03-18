0553 313 94 23

Büyükkılıç, maçı Kapalı Kale Grubu ile birlikte izledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını Kapalı Kale Grubu ile birlikte izledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
Büyükkılıç, maçı Kapalı Kale Grubu ile birlikte izledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını Kapalı Kale Grubu ile birlikte izledi.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 26. haftasında Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılamayı Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Kale Grubu ile birlikte izleyerek sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü maçın ikinci yarısının bir bölümünü kapalı kale grubu ile birlikte izledim ve muhteşem bir atmosferde o coşkuyu yaşadım. Gönüllere dokunan güzel tezahüratları ve sevgi gösterilerinden dolayı tüm kapalı kale ekibine teşekkür ederim" notunu paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güvenlik korucularının çocukları Aslan’la buluştu
    1. Güvenlik korucularının çocukları..
    2. "Eskort" araçlı uyuşturucu satıcıları..
    3. Elazığ’da şehitler saygı atışı ile..
    4. DAG Teleskobuna yönelik bir proje daha..
    5. Van’da 163 kaçak göçmen yakalandı
    6. Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    7. 17 yaşındaki kızdan 21 gündür haber..
    8. Geçen yıl Eskişehir çiftçisine 198..
    9. Trabzon Toptancı Balık Hali son..
    10. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    11. İstikbal Mobilya Kayserispor’da..
    12. Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak:..
    13. GRAFİKLİ - Fenerbahçe Beko, Avrupa'da..
    14. "İlk olmak her zaman zor ve gurur..
    15. “Türk kahvesi, Türk kültürüyle ismi..
    16. E-İhracatın geleceği İzmir’de..
    17. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk:..
    18. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    19. “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    20. Muğla’da 18 Mart etkinlikleri
    21. Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli..
    22. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    23. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    24. 33 yıldır protez kolları ile..
    25. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    26. Trabzonspor, deplasman fobisini yendi
    27. Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın..
    28. Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı
    29. Başkan Çağırıcı: "Siz insanları..
    30. Yumurta dondurma yöntemiyle ileri..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu