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Büyükelçilik Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı! ‘Şişli ve Taksim’e gitmeyin’

Suudi Arabistan yetkilileri Türkiye'deki vatandaşlarına Şişli ve Taksim bölgelerine hava karardıktan sonra gitmemeleri uyarısında bulunuldu.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:59
Büyükelçilik Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı! ‘Şişli ve Taksim’e gitmeyin’

Suudi Arabistan Büyükelçiliği, İstanbul'da Suudi Arabistan vatandaşı birkaç kişinin silahlı saldırıya uğraması üzerine uyarı yayımladı.

İstanbul'un Şişli semtinde bir grup turiste silahlı saldırı düzenlendi ve eşyaları çalındı. Olay üzerine Suudi Arabistan'ın Türkiye Büyükelçiliği, yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi fakat diğer Suudi Arabistan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Uyarıda Suudi vatandaşlarına Şişli ve Taksim bölgelerine hava karardıktan sonra gitmemeleri önerildi.

Suudi Arabistan Büyükelçiliği, birkaç pasaport hırsızlığı vakasından sonra haziran ayında da bir uyarı yayımlamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:59
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YORUM YAZ

  • çikoçiko30 dk önce
    KONSOLOSLUKLARINA DA GİTMESİNLER,DOĞRAYIP PARÇALIYORLAR
  • BoraBora1 sa önce
    Suud vatandaşları türkiyedeki suud büyük elçiliğine de gitmesinler. Zira başlarına ne geleceği hiç belli olmaz

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