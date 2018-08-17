Büyükelçiler ihracatçılara rehber olacak

Projenin hayat bulması gayret ettiklerini söyleyen İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracat yaptığımız ülkelerdeki güncel ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili hem büyükelçilerimiz hem de ticaret müşavirlerimiz tarafından bizlere bilgilerin aktarıldığı bir platforma ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

VİZE SORUNLARI AŞILMALI

Türk işadamlarının vize işlemlerinde bazı ülkelerde sorunlar yaşadığını dile getiren Gülle, “Bu sorunların giderilmesi için gereken adımların bir an evvel atılmasını diliyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin 2023 hedefinin ilk 10 ekonomi arasında yer almak olduğunu kaydeden Gülle, “İhracat hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

BAŞARILARIMIZ KISKANILIYOR

Türkiye’nin son 15 yılda hem siyasi hem ekonomik alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğinin altını çizen Gülle, bu başarının bazı stratejik ortakları rahatsız ettiğini vurguladı. Gülle sözlerini şöyle sürdürdü: “Son günlerde ise ekonomimize karşı açık bir saldırı hali mevcut. Bu saldırıya tüm Türkiye olarak gerekli cevabı veriyoruz. Bu sebeple TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırma kararı aldık. Gün taraf olma günüdür.” Şu aşamada ihracatçıların üretimlerini durdurmayacağını tam tersine fabrikaları daha fazla çalıştıracaklarını ifade eden Gülle, “İhracatımızı daha fazla nasıl arttıracağımızın yollarını arayacağız” dedi.