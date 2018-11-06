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Büyükelçiden İdlib açıklaması: Felaket önlendi

Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye ile Rusya arasında yapılan İdlib anlaşmasının bir felaketi önlediğini söyledi.

06 Kasım 2018 Salı 16:50
Büyükelçiden İdlib açıklaması: Felaket önlendi

Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Moskova ile Ankara arasında İdlib konusunda varılan anlaşmaların felaketi önlediğini söyledi.

Suriye ordusu İdlib’deki silahsızlandırılmış bölgeye yönelik saldırı girişimini durdurdu
Gazetecilere konuşan Diriöz "Suriye'deki istikrar süreci Rusya-Türkiye işbirliğinin ne kadar etkili olduğunu apaçık gösteriyor. Tüm dünya artık İdlib'de bir felaketi önleyen ve bölge konusunda varılan anlaşmaların ne kadar önemli olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

'Dörtlü zirve Suriye için önemliydi'

Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında 27 Ekim'de İstanbul'da yapılan dörtlü zirveye değinen Diriöz "Bu zirve Suriye'ye istikrar getirilmesinde anlaşılması açısından önemliydi. Zirve sonrasında yayınlanan ortak bildiride de askeri eylemlerin durdurulması ve anayasa komisyonunun oluşturulmasına vurgu yapılıyor. İleriye dönük adımlar, bu bağlamda belirleyici olacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesinin ardından İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması konusunda anlaşılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:50
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Rusya
  4. İdlib

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