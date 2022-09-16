Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Türkiye'nin Kore Savaşı'na 17 Eylül 1950'de katılımına ilişkin, "Cesareti ile meşhur olan Türkiye'nin muharebe birlikleri gönderme kararı, Kore halkının Kuzey Kore'ye karşı özgürlük için savaşmasına gerçek bir güç ve cesaret vermişti. Kore halkı, Türkiye'nin yardımları için hala minnettardır." dedi.

FIRTINA OBÜS VE KT-1T... LEE: TÜRKİYE İLE SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Büyükelçi Lee, AA muhabirine, Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker gönderme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kore Savaşı'nın 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin yasa dışı bir şekilde Güney Kore'yi aniden işgal etmesiyle başladığını hatırlatan Lee, Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki uluslararası toplumun, Kuzey Kore'nin yasa dışı saldırganlığını kınadığını ve tüm üye ülkelerini Güney Kore'yi desteklemek için adım atmaya çağırdığını söyledi.

Lee, Türkiye'nin Kore Savaşı'na 17 Eylül 1950'den itibaren yaklaşık 20 binden fazla asker gönderdiğini belirterek, sözleri şöyle sürdürdü:

"Cesareti ile meşhur olan Türkiye'nin muharebe birlikleri gönderme kararı, Kore halkının Kuzey Kore'ye karşı özgürlük için savaşmasına gerçek bir güç ve cesaret vermişti. Kore'ye gönderilen Türk askerleri özellikle Kumyangjang-ni Muharebesi'nde çok önemli bir zafer kazandı ve bu zafer, Çin Komünist güçlerinin müdahalesi nedeniyle geri çekilmekte olan BM askerlerinin yeniden ilerlemesi için kritik bir vesile oldu. Kore halkı, Türkiye'nin yardımları için hala minnettardır."

Türk askerlerinin Kore'de sadece savaşa katılmadığını, yetimlere bakmak için bir okul da kurduğunu kaydeden Lee, bunun Kore gazilerinin o zaman Kore'ye ve Kore halkına ne kadar değer verdiğini de gösterdiğini aktardı. Lee, "Kore gazilerinin Kore Savaşı'nda gösterdikleri cesaret ve fedakarlık, ben de dahil olmak üzere Kore halkının sonsuza kadar hatırlayacağı iki ülke arasındaki kardeşliğin mirası olacaktır." ifadesini kullandı.

Lee, iki ülke arasındaki ilişkilerin binlerce yıl öncesine dayandığını belirterek, bugün iki ülkenin "Kardeş Ülke" olarak adlandırılan bir ilişkiye sahip olduğunu vurguladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore-Türkiye voleybol çeyrek final maçı vesilesiyle Türkiye'de çıkan yangından haberdar olan Korelilerin Türkiye'ye 150 bin fidan bağışladığını ifade eden Lee, spor yoluyla dostluğun iki halk arasında çevre koruma iş birliğine dönüşerek geliştiğini kaydetti.

Lee, 2022'nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümü olduğunu belirterek, 1957'de diplomatik bağların kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin, siyasi, ekonomik, kültür ve halklar arası ilişkiler gibi çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğini söyledi.

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ

Kore Savaşı'ndan bu yana Kore ve Türkiye'nin çok yakın savunma ve askeri iş birliğini sürdürdüğünü kaydeden Lee, şu değerlendirmede bulundu:

"İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında bu iş birliğine dayalı birçok savunma iş birliği projeleri gerçekleştirildi ve bunlar halen devam etmektedir. Geçmişte, Fırtına Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik iş birliği projesi, iki ülke arasındaki savunma ve savunma iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan temsili projelerdir. Gelecekte, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin muharebe yeteneklerinin ve savunma sanayinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi için çeşitli alanlarda iş birliği yapmayı ümit ediyoruz."

Büyükelçi Lee, Güney Kore'nin Türkiye'de birçok yatırımının olduğunu, 180 Koreli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirterek, iki ülkenin uluslararası toplumda da yakın iş birliklerinin bulunduğunu kaydetti.

- TÜRKİYE-GÜNEY KORE KARDEŞLİĞİ 72 YAŞINDA

Türkiye'nin 17 Eylül 1950'de ilk Türk tugayını Kore'ye göndermesinin 72. yılında iki ülke ilişkileri, her geçen gün derinleşen diplomatik ve ekonomik ilişkilerle iş birliğine dönüşürken, Kore Savaşı'nın başladığı 25 Haziran 1950'den bu yana geçen 72 yılda ikili ilişkiler güçlenerek ilerliyor.

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başladı.

Çin ve Sovyetler Birliği, Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek verdi.

İLK TÜRK TUGAYI, 17 EYLÜL 1950'DE YOLA ÇIKTI

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore Yarımadası'na göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı aldı.

Tuğgeneral Tahsin Yazıcı emrindeki 1. Türk Tugayı, 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıktı ve 12 Ekim 1950'de Pusan Limanı'na vardı.

Türkiye'den Pusan Limanı'na tugayların gelebilmesi için gemiyle en az 30 gün yol alınması gerekiyordu. Bu limana gelen Türk askerleri, hazırlıkların ardından 21 Kasım 1950'de bugün Kuzey Kore tarafında olan Kunuri'ye ulaştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer aldı.

Kore Gazi Bakanlığının kayıtlarına göre, cephede hayatını kaybeden 700'ü aşkın asker ile yaralanıp cepheden ayrıldıktan sonra vefat eden ve kaybolanlar da dahil Türkiye, Kore Savaşı'nda 900'ü aşkın şehit verdi. Türkiye, en fazla şehit veren 3. ülke oldu.

O zaman açılan Ankara Okulu'nu ve Türk askerinin fedakarlıklarını unutmayan Güney Kore halkı, Türk halkını kan kardeşi olarak nitelendiriyor.