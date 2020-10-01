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Aktüel Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a "Dağlık Karabağ" tepkisi
Aktüel

Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a "Dağlık Karabağ" tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 02:45:19 -
Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a "Dağlık Karabağ" tepkisi

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Dağlık Karabağ konusundaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'a tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, Biden'ın paylaşımına cevap verdiği açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Kılıç, açıklamasında, "Sayın Başkan Yardımcısı, eğer kurban ile saldırgana eşit muamelede bulunmaktan sakınmış ve (Donald Trump) yönetiminden, Ermenistan'ı yasa dışı şekilde işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından ilgili BM kararları doğrultusunda geri çekilmeye teşvik etmesini istemiş olsaydınız bu adil olurdu." ifadelerini kullandı.

Biden, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump yönetiminin Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların durdurulması için devreye girmesi ve "Türkiye gibi ülkelerin bu çatışmadan uzak tutulmasını sağlaması" gerektiği yönünde ifadeler kullanmıştı.

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