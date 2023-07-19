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Medya Büyük skandal patlak verdi! Bu reziller hangi partinin il başkanları?
Medya

Büyük skandal patlak verdi! Bu reziller hangi partinin il başkanları?

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:29:00 -
Büyük skandal patlak verdi! Bu reziller hangi partinin il başkanları?

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Millet İttifakı mensubu iki erkek başkanın cinsel içerikli iğrenç yazışmalar yaptığını ileri sürmüştü. Ramoğlu, bu defa da ittifakın tavrına göre rezil başkanları açıklayacağını ilan etti.

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Millet İttifakı mensubu iki erkek başkanın cinsel içerikli iğrenç yazışmalar yaptığını ileri sürmüştü. Ramoğlu, bu defa da ittifakın tavrına göre rezil başkanları açıklayacağını ilan etti. “Gay başkan, yönetimdeki bir erkekle de ilişki yaşıyor! Masanın küçük ortağının ilçe başkanı da bir gay!” ifadelerini kullanan Ramoğlu, olay yazısında şunları kaydetti:

“ “Başkanın ahlaksız mesajları" başlıklı yazım NATO yoğunluklu gündeme rağmen bomba etkisi yarattı...

Eşcinsel ilişki yaşayan başkanları soran çok oldu...

"Bu reziller hangi partinin il başkanları? Ve hangi ilde görevliler?" gibi sorular geldi...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kim olduklarını bilen de çıktı tabii...

Gazeteci Rıfat Söylemez radyoda bunu konuştu, gazeteci Ali Pekmezci de sitesinde yazdı...

Gay il başkanını görevde tutan belediye başkanının ismini bilenler çıktı. Ahlaksızlığa niye göz yumduğuyla ilgili yorumlar bile yapıldı...

Çünkü başkan da skandallarıyla ünlü biri!

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, partisinin ayıplarını kapatmak için olacak hasta randevularının parayla satıldığını iddia etti. Ama ortaya bir belge koyamadı.

Bunlar yalanı peynir ekmek gibi nasıl da yiyor!

CHP Adana İl Başkanı ise Reis'e laf atarak ahlaksızlığı gizlemenin peşindeydi... Kim yer bu tezgâhları be!

İttifakın tavrına göre rezil başkanları açıklayacağım!

Gay başkan, yönetimdeki bir erkekle de ilişki yaşıyor!

Masanın küçük ortağının ilçe başkanı da bir gay!

Millet İttifakı'nın LGBT'ye verdiği destek boş değil yani, CHP eskiden beri LGBT'ye sıcak bakan bir parti.

Adana Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Zeydan Karalar, eşcinseller için danışmanı İpek Sabah'ı Almanya'ya kadar göndermiş biridir.

2013'te ise CHP İstanbul mebusu Binnaz Toprak, eşcinsellerle ilgili Meclis'e önerge verdi...

CHP'nin eşcinsellere ilgisiyle ilgili yazılacak çok şey var!” 

 

 

 

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