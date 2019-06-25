0553 313 94 23

Büyük skandal! Gazze'nin elektriğini kesme kararı aldılar

Terör devleti İsrail, Gazze'deki elektrik santrali için akaryakıt sevkıyatını durdurarak büyük bir skandala imza attı.

25 Haziran 2019 Salı 12:01
Büyük skandal! Gazze'nin elektriğini kesme kararı aldılar

İsrail, Gazze'deki elektrik santrali için akaryakıt sevkıyatını durdurdu.

İsrail ordusunun Filistin topraklarındaki faaliyetlerden sorumlu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek, bugünden itibaren ikinci bir talimata kadar Gazze'deki elektrik santraline Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan akaryakıt sevkıyatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail medyasında dün sınırdaki Gılaf Gazze bölgesinde Gazze'den helyum gazıyla şişirilmiş balon atılması sonucu yangın çıktığı iddiaları yer almıştı.

Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine gönderdiği yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonların bölgede yangına neden olduğunu savunan Tel Aviv yönetimi, bunları gerekçe göstererek, sınır bölgelerine hava saldırıları düzenliyor, akaryakıt girişine engel oluyor ya da balıkçıların avlanma mesafesini kısıtlıyor.

İsrail'in bu kararının Gazze'de elektrik krizini derinleştireceği öngörülüyor.

Gazze'nin elektrik krizi

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirket verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan olumsuz etkiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:01
  1. Gazze
  2. Filistin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    1. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    2. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    3. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    4. DSİ’ye genç müdür atandı
    5. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    6. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    7. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    8. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    9. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    10. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    11. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    12. Komşuları, makinenin başında..
    13. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    14. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    15. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    16. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    17. Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale..
    18. Dış ticaret firmaları donanımlı bir..
    19. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    20. Meke Gölü ve Acı Göl’ün jeopark alanı..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı