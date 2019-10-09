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Büyük skandal! ABD sivilleri vurdu

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, ABD askerlerinin 2019 Mayıs ayında düzenlediği hava saldırısında 39 sivili öldürdüğü ortaya çıktı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:53
Büyük skandal! ABD sivilleri vurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ABD'nin mayıs ayında ülkenin batısına düzenlediği hava saldırısında sivillerin öldüğünü açıkladı.

UNAMA'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD uçaklarının, ülkenin batısındaki Farah ve Nimruz vilayetlerinde mayısta uyuşturucu imalathanelerine yönelik hava operasyonu düzenlediği hatırlatıldı.

Operasyonda sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda 39 sivilin öldüğü kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 14'ünün çocuk olduğu aktarılırken, sivillerin hedef alındığı böyle operasyonların kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Rapor çok sarsıcı

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) raporuna göre Afganistan'da 2019'un ilk 6 ayında en az 3 bin 812 sivil öldü veya yaralandı. Ülke genelinde yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybederken; 2 bin 446 kişi de yaralandı. Toplam ölü ve yaralı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düştü ancak hükümet ve NATO önderliğindeki güçlerin gerçekleştirdiği operasyonlarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı yüzde 31 arttı.

1 Ocak-30 Haziran 2019 arasında Taliban ve diğer grupların saldırılarında 531 Afgan hayatını kaybederken bin 437 kişi de yaralandı. Hükümet ve koalisyon güçlerinin operasyonlarında ise 717 Afgan ölürken 680 kişi de yaralandı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:53
  1. ABD
  2. Afganisa

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