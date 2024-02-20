Büyük skandal! 1930'da beri gerçek addedilen o fosil sahte çıktı

1930'lardan beri İtalya'daki müzede sergilenen 280 milyon yıllık Tridentinosaurus antiquus fosilinin oldukça iyi korunmuş olarak sergilenen parlak ve göz alıcı dokusu ve derisinin, aslında boyanmış bir kaya olduğu anlaşıldı. Müzecilik Skandalını ortaya çıkaran paleontologlar "Fosilin yumuşak deri tabakasının tuhaf bir şekilde çok iyi korunması bizi onlarca yıldır şaşırtıyordu. Anlaşıldı ki karbonlaşmış deri sanılan şey aslında sadece boyaymış. Ne yazık ki deri dokusu sahte" dediler.

1931 yılında İtalyan Alp dağlarında bulunan ve Tridentinosaurus antiquus olarak adlandrılan sürüngen türüne ait kalıntılar ilk keşfedildiği yıllarda bütün dünyayı heyecanlandırmıştı. Fosil dinozorlar çağına tarihleniyordu ama bir sürüngene aitti...

Kertenkeleyi andıran ve o güne dek bulunan en eski sürüngene ait 280 milyon yıllık fosil, İtalya'daki Güney Tirol Doğa Müzesi'nde (South Tyrol Museum of Nature) sergileniyordu.

Yumuşak dokunun bozulmadan fosilleşmesi uzmanları şaşırtıyordu

Her ne kadar sergiyi gezenler fosilin parlak ve son derece iyi korunmuş derisine hayran kalsa da paleontolog ve zoologlar hep bu işte bir tuhaflık olduğuna dikkat çekiyorlardı: Hayvanın yumuşak dokusu, vücudunun ana hatlarını gösterecek kadar iyi korunmuşken, kemiklerin sadece bir kısmının fosilleşebilmesinde bir anormallik vardı... .

"Yumuşak doku nadiren korunur ve genellikle uzun fosilleşme süreçlerinde iz bırakmaksızın kemik dokusundan ayrışır" diyen pek çok uzman, fosilin yumuşak hatlarını gösterecek kadar iyi korunmuş derisinin garip bir şekilde bu denli parlak renkle korunabileceğine dikkat çekiyordu ve tarihlendirmenin yanlış olabileceğini savunuyorlardı...

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Meğer bir kaya parçası oyulmuş ve siyaha boyanarak üstüne vernik çekilmiş!

Bu durumu açıklığa kavuşturmak için, İtalya'daki Padua Üniversitesi ve İrlanda'daki University College Cork (UCC) ve Trento'daki Museo delle Scienze araştırmacılardan oluşan bir ekip, Güney Tirol Doğa Müzesi ile ortak bir araştırma yapmaya karar verdi.

Sonuçları 15 Şubat tarihinde Palaeontology dergisinde yayınlanan araştırma gerçeği ortaya çıkardı.

3 boyutlu modelleme, ultraviyole (UV) fotoğrafçılık, yüksek çözünürlüklü mikroskoplar ve kimyasal analiz teknikleriyle yeniden incelenen fosilin bir kısmının gerçek bir kısmının ise sahte olduğu anlaşıldı.

Fosilin bir kısmının, yani yumuşak hatlarını gösteren deri tabaksı ile kaplı olduğu izlenimi verilen kısmının ustaca oyulmuş ve siyaha boyanmış bir kaya parçası olduğu tespit edildi.

Paleontologlar böylece geç de olsa fosilin, bir zamanlar dikkat çekici bir şekilde iyi korunduğu için hayranlık uyandıran parçasının, kertenkele vücudu biçimli oyulmuş ve boyananmış bir kaya parçası olduğunu ortaya çıkardılar.

Bu büyük bir sahtekarlık

Güney Tirol Doğa Müzesi'nde (South Tyrol Museum of Nature) paleontolog olarak görev yapan Evelyn Kustatscher, University College Cork adına yaptığı açıklamada, "Tridentinosaurus'un derisisnin tuhaf bir şekilde parlaklığını korunması hepimizi onlarca yıldır şaşırtıyordu, Şimdi her şey anlam kazanıyor. Karbonlaşmış deri olarak tanımlanan şey aslında sadece boyaymış. Bu sahtekarlık" dedi.

Kaynak: Arkeolojik Haber