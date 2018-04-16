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Büyük şehirler alzheimer yapıyor!

Yapılan bir araştırmada büyük şehirlerdeki kirliliğin, çocuklarda ve genç yetişkinlerde alzheimer riskini artırdığı bildirildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:16
Büyük şehirler alzheimer yapıyor!

Montana Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde Meksika'nın başkenti Meksiko'da, 11 aylıktan 40 yaşına kadar 203 kişinin otopsileri incelendi.
Araştırmada, alzheimer başlangıcına ve gelişimine işaret eden iki sıra dışı proteinin izi sürüldü ve otopsileri incelenen kişilerin yüzde 99,5'inde hastalığın ayırt edici özellikleri görüldü.
Yaşamları boyunca partikül-madde kirliliğine maruz kalan genç şehirlilerin beyinlerinde hiperfosforile tau ve beta amiloid proteini seviyelerinin yüksek olduğunu tespit eden bilim adamları, bir yaşından küçük bebeklerde bile hastalığın erken evrelerinin izlerine rastladı.

Sonuçları "Journal of Environmental Research" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında ayrıca alzaymırın iyi bilinen genetik risk faktörü Apolipoprotein E (APOE 4) de takip edildi.
Uzmanlar, bulguların, alzaymırın çocuklukta başladığını, yaş ilerledikçe APOE 4'ün durumu ve partikül kirliliğine maruz kalmayla bağlantılı ilerlediğini gösterdiğine dikkati çekti.
Araştırmada ayrıca APOE 4 taşıyıcılarında intihar olasılığının APOE 3 taşıyıcılarına oranla yüzde 4,92 yüksek olduğu gözlendi.

İlk kez 1906 yılında Alman bilim adamı Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olan alzaymır hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Dünyada yaklaşık 50 milyon alzaymır hastası olduğu tahmin ediliyor. 2050 yılına kadar bu sayının 135 milyona yükselmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:16
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