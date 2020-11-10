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Aktüel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Aktüel

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:54:04 -
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında vatandaşlara Nutuk armağan etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye personeli kentin çeşitli noktalarından, toplu taşıma araçlarından vatandaşlara Nutuk hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünde vatandaşlara anlamlı bir hediye vermek istediklerini belirtti.

İstiklal mücadelesinde önderlik eden ve Türkiye'yi kendilerine armağan eden Atatürk'ün tüm dünyada sevilen ve saygı duyulan bir lider olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Türk milletinin en zor çağında tarih sahnesine çıkan Atatürk, İstiklal mücadelesine başkomutanlık etmiş ve silah arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyetimizi kurmuştur. Bize düşen görev, atalarımızdan devraldığımız bu büyük mirası yaşatmak ve yüceltmektir. Cumhuriyetimizin, özgürlük, bağımsızlık ve demokrasimizin temeli olduğunun bilinciyle atamızın çizdiği çağdaşlaşma yolunda yürümeye, ilke ve inkılaplarını yeni nesillere anlatmaya devam edeceğiz. Bu anlamda dağıttığımız Nutuk kitaplarının da vatandaşlarımıza bu yolda önemli bir yardımcı olacağını düşünüyoruz."


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