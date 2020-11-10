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Aktüel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Aktüel

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:42:40 -
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve Beşiktaş Kaymakamlığınca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında mevlit okutuldu.

Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde öğle namazı öncesi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda mevlit ve ilahiler okundu. Programda, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Atatürk ve silah arkadaşları için dua etti.

Mevlide, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Programın sonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camisi önünde vatandaşlara lokma ve şerbet ikram edildi.

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