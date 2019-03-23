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Büyük medyan okuma: ’Ben Tek, Siz Hepiniz’

Dur durak bilmeyen oyuncular için düzenlenen ’Ben Tek, Siz Hepiniz’ kıyasıya bir rekabete sahne olacak.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:27
Büyük medyan okuma: ’Ben Tek, Siz Hepiniz’

Dur durak bilmeyen oyuncular için düzenlenen ’Ben Tek, Siz Hepiniz’ kıyasıya bir rekabete sahne olacak. Türkiye’nin önde gelen yayıncılarından Berke ’Thaldrin’ Demir ve Muhammed ’Theokoles’ Işık PUBG’de oyunseverlere karşı tek başına meydan okuyacak.



Oyun hiç bitmez diyen oyuncular bu sefer büyük bir meydan okuma ile karşı karşıya. Türkiye’nin önemli yayıncılarından Berke ’Thaldrin’ Demir ve Muhammed ’Theokoles’ Işık PUBG’de tek başına herkese ‘Ben tek siz hepiniz!’ diyecek. Kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı ve tek başlarına oyunseverlere karşı mücadele edeceği bu büyük kapışma 23 Mart Cumartesi (bugün) akşamı 21.00’den itibaren Twitch üzerinden Theokoles ve Thaldrin’in kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:27
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