Büyük krize neden olmuştu! İran görüntüleri yayınladı İran, alıkoyduğu İngiliz petrol gemisinin yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde İngiliz savaş gemisiyle yapılan telsiz konuşmaları yer alıyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Stena Impero isimli İngiliz petrol tankerini alıkoymasıyla Körfez'de gerilim hat safhaya ulaştı. İngiltere ile İran arasında siyasi krize neden olan olayın ardından Tahran, geçtiğimiz günlerde tankere yapılan operasyon ve tankerin içindeki mürettebatın görüntülerini yayınlamıştı. Telsiz konuşmaları yayınlandı İran Ordusuna yakın haber ajansı Tasnim ise, İngiltere bayraklı petrol tankeri Stena Impero'yu ele geçirmeden önce İngiliz savaş gemisiyle yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı. İran ikinci İngiliz gemisine de el koydu! Telsiz konuşmalarında, "Hayatınızı tehlikeye atmayın. Petrol tankeri kontrolümüz altında. Operasyonumuza karışmamanız emredildi" denildiği duyuluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.