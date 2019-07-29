Büyük krize neden olmuştu! İran görüntüleri yayınladı
İran, alıkoyduğu İngiliz petrol gemisinin yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde İngiliz savaş gemisiyle yapılan telsiz konuşmaları yer alıyor.29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:14
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Stena Impero isimli İngiliz petrol tankerini alıkoymasıyla Körfez'de gerilim hat safhaya ulaştı. İngiltere ile İran arasında siyasi krize neden olan olayın ardından Tahran, geçtiğimiz günlerde tankere yapılan operasyon ve tankerin içindeki mürettebatın görüntülerini yayınlamıştı.
Telsiz konuşmaları yayınlandı
İran Ordusuna yakın haber ajansı Tasnim ise, İngiltere bayraklı petrol tankeri Stena Impero'yu ele geçirmeden önce İngiliz savaş gemisiyle yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı.
İran ikinci İngiliz gemisine de el koydu!
Telsiz konuşmalarında, "Hayatınızı tehlikeye atmayın. Petrol tankeri kontrolümüz altında. Operasyonumuza karışmamanız emredildi" denildiği duyuluyor.
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