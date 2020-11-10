"Büyük Kasım İndirimi" Koçtaş'ta

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ta 11 Kasım gün sonuna kadar devam edecek olan "Büyük Kasım İndirimi" kapsamında yüzlerce ürün yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş'ta "Büyük Kasım İndirimi" devam ediyor. Kampanya, banyo, mobilya, aydınlatma, ısıtma ve ev gereçleri gibi seçeneklerin yanı sıra tadilat işlerini kolaylaştıran el aletleri gibi yüzlerce çeşit ürünü kapsıyor.

"Büyük Kasım" indirimleri kapsamında, Modelight Tena 3'lü sarkıt, Fantom Pratik dik saplı süpürge, Evita ütü masası, katlanır çalışma masası ve tadilat işlerini kolaylaştıracak Performance Power darbeli matkap gibi geniş ürün seçeneği yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları değişiklikleri yapmak isteyenleri bekliyor.

Ayrıca, evlerinde tam hijyen sağlamak isteyenler için temizlik ürünleri, dezenfektanlar ve ıslak mendiller de büyük indirimlerle Koçtaş'ta yerini alıyor.

"Büyük Kasım İndirimi" Koçtaş mağazalarında, koctas.com.tr'de ve Koçtaş mobil uygulamasında.