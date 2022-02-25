Büyük hazırlık başladı! 8 dev gemi Türkiye’ye doğru geliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan enerji krizi yaşanırken Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor. Satın aldığı LNG'leri yola çıkan Türkiye'ye 10 günde 8 LNG kargosu giriş yapacak.

Haber7'den Fuat Öner'in haberine göre, jeopolitik riskleri ve tedarik sıkıntılarına karşı da hazırlık yapan Türkiye, pazar çeşitliliğini artırarak enerjide yaşanabilecek olası senaryolara karşı depolarını dolu tutuyor.

LNG'ye ağırlık veren Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerine bu hatfa ABD, Ekvator Ginesi, Cezayir ve Meksika gibi ülkelerden 8 LNG dolu gemi gelecek.

Gemiler, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), İzmir Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne gelecek.Türkiye'ye hamlesi sonrası Maran Gas Pericles, Methane Princess, Elisa Larus, SK Resolute ve Gaslog Hong Kong LNG tankerleri ABD'den yola çıktı.

Bunun yanı sıra Ekvator Ginesi'nden Gui Ying, Cezayir'den Ougarta ve Lalla Fatma N'Soumer gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 25 Şubat ile 6 Mart arasında değişiyor. Teksas'tan yola çıkan ve toplam 170 bin 799 metreküp kapasiteli Mol Hestia LNG gemisi de 22 Şubat'ta Türkiye'ye vardı.