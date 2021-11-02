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Gündem Büyük FETÖ operasyonu! 100 kişiye gözaltı
Gündem

Büyük FETÖ operasyonu! 100 kişiye gözaltı

FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik Ankara merkezli 40 ilde başlatılan operasyonda 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:14:00 -
Büyük FETÖ operasyonu! 100 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki gizli sorumlulara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 6'sı görevde kamu personeli,aralarında öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, akademisyen (1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi) olarak görev yapmış 57'si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi, 37'si özel sektör çalışanı toplam 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 40 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

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