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Gündem Büyük darbe! Fehmi Muhammed öldürüldü!
Gündem

Büyük darbe! Fehmi Muhammed öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. PKK’nın lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 10:27:00 -
Büyük darbe! Fehmi Muhammed öldürüldü!

Teröristlere kaçacak yer kalmadı. Türk ordusu darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. PKK/YPG’nin sözde lider kadrosunda bulunan örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed’in öldürüldüğü belirtildi.

MSB sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi.” Paylaşımında bulundu.

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