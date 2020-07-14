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Ekonomi

Büyük darbe aldı: Sömürgeci İngiltere daralıyor!

İngiliz ekonomisi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 19,1 daraldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:48:00 - 2020-07-14 16:52:44
Büyük darbe aldı: Sömürgeci İngiltere daralıyor!

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiliz ekonomisinin mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 19,1 daraldığını, mayıs ayında ise sadece yüzde 1,8 seviyesinde büyüme kaydettiğini bildirdi.

Uzmanlara göre koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerinin gevşetildiği mayıs ayında gelen cılız büyüme V şeklindeki toparlanma beklentilerini boşa çıkardı.

İngiliz ekonomisi mart ayında yüzde 6,9, nisan ayında ise yüzde 20,4 seviyesinde daralmıştı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, “Bazı sektörlerde tedbirlerin gevşetilmesi ile verilerde güçlenme görünüyor. Haziran ayında ilişkin daha güçlü bir performans gördük. Ama halen bir şey söylemek için erken.” ifadelerini kullanıldı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da büyüme verilerine ilişkin değerlendirdirmesinde, “İnsanların Iş ve gelirlerinin güvenliği konusunda endişeli olduğunu biliyorum. Bu nedenle de geçen hafta istihdamın korunması için planımızı açıkladık.” ifadelerini kullandı.

Sunak, krizden çıkış için 30 milyar sterlinlik bir destek programının uygulanacağını söyledi.

İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmişti.

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler, 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösterirken, Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan raporda da İngiltere'de salgının oluşturduğu ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

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