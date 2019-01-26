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Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli

Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları açıklandı mı? Büyük Birlik Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile seçimlere girmeyecek. BBP Başkanlık Divan toplantısında il,ilçe ve belde başkan adayı olarak 130 belediye başkan adayları açıklandı. Büyük Birlik Partisi belediye başkan adayları BBP belediye başkan adayları 2019 isim listesi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:43
Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli

Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları açıklandı mı? Büyük Birlik Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile seçimlere girmeyecek. BBP Başkanlık Divan toplantısında il,ilçe ve belde başkan adayı olarak 130 belediye başkan adayları açıklandı. BBP belediye başkan adayları 2019

Bugün gerçekleşen başkanlık divan toplantısında, yapılan müracaatların bir kısmı değerlendirildi. İl,ilçe ve belde başkan adayı olarak 130 aday isim açıklandı. Hafta sonu yapılacak değerlendirmelerden sonra diğer belediye başkanı adaylarının açıklanmasına devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları 2019

AFYONKARAHİSAR

İLÇE BELEDİYESİ

İSCEHİSAR İLÇESİ

NECATİ GÜNSEL

BELDE BELEDİYESİ

SALAR

HALİL AYGÜN

SÜLÜN

SALİH AHİ

GAZLIGÖL

MEHMET KIRKPINAR

KAYIHAN 

VELİ KARAKAYA

AKÖREN

NACİ DURU

KILIÇARSLAN

İSMAİL YILMAZ 

KÜÇÜKHÜYÜK

NECİP NERGİZ

TINAZTEPE

HALİL AKPINAR

AĞRI

İLÇE BELEDİYESİ

ELEŞKİRT

MEHMET HAKKI POLAT

TUTAK

BÜLENT DURU

AKSARAY

BELDE BELEDİYESİ 

HELVADERE 

İLHAMİ KARAPINAR

DEMİRCİ 

RAMAZAN BOZLAK

SELİME

RAMAZAN ASAL

ANKARA İLÇE BELEDİYESİ

KALECİK

FİLİZ ULUSOY (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)

BATMAN BELDE BELEDİYESİ 

KAYAPINAR

İSMAİL KORUYAN (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)

BİNGÖL İLÇE BELEDİYESİ

ADAKLI

M. ŞİRİN TELLİ

BOLU İLÇE BELEDİYESİ

GEREDE

DOÇ. DR. AHMET EMİN SERİN

BELDE BELEDİYESİ

KARACASU

İRFAN DÜLGER

ÇANKIRI İLÇE BELEDİYESİ 

YAPRAKLI

HASAN BASRİ AVŞAR

BELDE BELEDİYESİ

YAYLAKENT

RECEP KARTAL

ÇORUM İLÇE BELEDİYESİ

SUNGURLU

HÜSEYİN TAĞIL

DÜZCE İLÇE BELEDİYESİ

CUMAYERİ

ŞEREF GÜL

ELAZIĞ İLÇE BELEDİYESİ

ARICAK

MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA

BELDE BELEDİYESİ

AKÇAKİRAZ

NUREDDİN GÜL

MOLLAKENDİ

ERCAN KURCAN

BÜKARDI

İBRAHİM ARARAT 

ERİMLİ

MAHMUT ÖZCAN

BEYHAN

SELAMİ ALTUNGÖK

ERZİNCAN İLÇE BELEDİYESİ

İLİÇ

YUSUF GÜNGÖR

KEMALİYE

GÜRKAN ULUÇAY 

OTLUKBELİ

İHSAN ÖZKAN

 

TERCAN

MUAMMER KARAHAN

BELDE BELEDİYESİ

ÇADIRKAYA

İSMAİL TAŞ

KARGIN

ABDURRAHMAN TÜRKEŞ

ERZURUM  İLÇE BELEDİYESİ

KÖPRÜKÖY 

İSMAİL MIZRAK

PALANDÖKEN

RECEP ŞENDUR 

ESKİŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ

GÜNYÜZÜ

ÜSTÜN ÜNLÜ

MİHALGAZİ

YUSUF SAKARYA 

SİVRİHİSAR 

MEHMET ÇİNİ 

GİRESUN İLÇE BELEDİYESİ

DOĞANKENT

NAZMİYE KABADAYI

GÜMÜŞHANE 

BELDE BELEDİYESİ 

ÖBEKTAŞ

MUHARREM KARTAL 

ÜNLÜPINAR

AHMET NAZ

YEŞİLBÜK

BAYRAM SARI

ISPARTA İLÇE BELEDİYESİ

EĞİRDİR

HAYRİYE YILDIZ

KEÇİBORLU

SELİM ÖZMEN

KAHRAMANMARAŞ  İLÇE BELEDİYESİ

 ELBİSTAN

İBRAHİM ALAGÖZ

 GÖKSUN

ALİ KIRAÇ

KARABÜK İLÇE BELEDİYESİ

EFLANİ

ALİ MUHTAR 

SAFRANBOLU

HALİL İBRAHİM KARATAŞ

YENİCE

TUNCAK EKMEKÇİ

KAYSERİ İLÇE BELEDİYESİ

AKKIŞLA 

ALİ ERGÜL (Mevcut Belediye Başkan) 

DEVELİ

SERHAT ÖZDAMAR

PINARBAŞI

ABDULLAH YAĞMUR

SARIOĞLAN

MURAT ÖZCAN

KIRKLARELİ İLÇE BELEDİYESİ

BABAESKİ

ATİLLA SÖYLEM

KIRŞEHİR

BELDE BELEDİYESİ

KÖSELİ

MUSTAFA DURAN 

KONYA İLÇE BELEDİYESİ

AHIRLI

MUSTAFA ÖNCÜ

TAŞKENT 

ALİ BEKİ ÖZÇÖMLEKÇİ

YALIHÜYÜK

MEMİŞ SOYLU

YUNAK

YUSUF BAYAT

KÜTAHYA BELDE BELEDİYESİ

ESKİGEDİZ

EKREM TAŞKESTİK

GÖKLER

MURAT BARDAKÇI 

MALATYA İLÇE BELEDİYESİ

ARAPGİR

İBRAHİM YURTSEVER

ARGUVAN

ÜLKÜ SABANER

DARENDE

HAMİT DEMİR

DOĞANŞEHİR 

NEBİ CAFER DEMİRCİ

DOĞANYOL

BESAT KARAKAYA

HEKİMHAN

CAN DEMİR 

KALE

NİZAMETTİN FIRAT 

KULUNCAK 

ALİ ARSLAN

MANİSA İLÇE BELEDİYESİ

TURGUTLU

MUSTAFA SERHAT ORHAN

MUŞ İLÇE BELEDİYESİ

HASKÖY

VURAL TOKMAK

BELDE BELEDİYESİ

DÜZKIŞLA

 

NAİM SON

 

NEVŞEHİR

BELDE BELEDİYESİ

NAR

ÜMİT YALÇIN

KARAPINAR

İSA ÖZGÜMÜŞ

TATLARIN

YÜKSEL TÜRK

ÇALIŞ 

EMRE UÇAR

KALABA

ERDOĞAN KARAYILAN 

NİĞDE İLÇE BELEDİYESİ

ÇİFTLİK

SELAMİ YILMAZ

BELDE BELEDİYESİ

ALAY

RAFET GEZERKAYA

DEĞİRMENLİ

ZEKİ ŞENER

KİLEDERE

SELAMİ YILMAZ (Mevcut Belediye Başkanı

DİVARLI

MENDERES ÇİFTÇİ

ORDU İLÇE BELEDİYESİ

FATSA

FATMA YÜMLÜ

KORGAN

MUHİTTİN AÇICI

MESUDİYE

MURAT ŞAHİN

OSMANİYE BELDE BELEDİYESİ

ELLEK

MUSA COŞKUN

SAKARYA  İLÇE BELEDİYESİ

HENDEK

TURGUT BABOĞLU

KARAPÜRÇEK

CAVİT KARSLI

KAYNARCA

MUSTAFA BOĞAZ

ŞIRNAK BELDE BELEDİYESİ

KASRİK

SADUN ŞANLI (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)

SİVAS

DOĞAN ÜRGÜP

İLÇE BELEDİYESİ

GEMEREK

MUSTAFA DEMİR (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

 

KANGAL

 

KÜRŞAT APAYDIN

 

SUŞEHRİ

AYHAN ÖZER

ŞARKIŞLA

MAHİR ARI

ULAŞ

KADİR AYDIN

YILDIZELİ

BAHATTİN AYDIN

ZARA

AYTEKİN KURT

BELDE BELEDİYESİ

YILDIZ

ALİ AYDEMİR

GÜRÇAYIR 

ABDULLAH DERİN

GÜNEYKAYA

HÜSEYİN GÜLPAMUK

TEKİRDAĞ İLÇE BELEDİYE

ÇORLU

İSMAİL CEYLAN

TOKAT BELDE BELEDİYESİ

EMİRSEYİT 

ERTUĞRUL AĞIL (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)

YOLKONAK

MUAMMER AKSOY

TRABZON İLÇE BELEDİYESİ

ARAKLI 

HAMİT BAYCAN

KÖPRÜBAŞI

ATİLHAN SANCAK

YOZGAT İLÇE BELEDİYESİ

KADIŞEHRİ

DAVUT KARADAVUT (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)

SARAYKENT

AHMET KÖROĞLU 

SARIKAYA

HİDAYET KOLVER

SORGUN

ÜZEYİR ARSLAN

BELDE BELEDİYESİ

BAYDİĞİN

İMDAT CEYLAN

YAMAÇLI

İBRAHİM ÖZSOY

KONUKLAR

MUSTAFA AKPINAR

ÖZÜKAVAK

FERİDUN AKTAY 

OZAN

MUSTAFA İLERİ

EYMİR

CENGİZ ÜNSAL

GÜLŞEHRİ 

CEMALETTİN BAKIR (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI 

YENİYER

HACI BEKİR BÖLÜKBAŞI

ZONGULDAK İLÇE BELEDİYESİ

KOZLU

ADEM ÇETİN

ÇAYCUMA

ZÜKFİKAR UÇAR

DEVREK

ERCAN FİLİZER

EREĞLİ

OPR. DR. HÜSEYİN UYSAL (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)

BELDE BELEDİYESİ

ELVANPAZARCIK

YAŞAR ŞEKER

KİLİMLİ 

HASAN İSLAM

MUSLU

ERCAN GÖNÜLDAŞ 

BAKACAKKADI 

MUHAMMET ALBUS

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:43
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