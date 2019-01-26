Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli
Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları açıklandı mı? Büyük Birlik Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile seçimlere girmeyecek. BBP Başkanlık Divan toplantısında il,ilçe ve belde başkan adayı olarak 130 belediye başkan adayları açıklandı. Büyük Birlik Partisi belediye başkan adayları BBP belediye başkan adayları 2019 isim listesi.26 Ocak 2019 Cumartesi 11:43
Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları açıklandı mı? Büyük Birlik Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile seçimlere girmeyecek. BBP Başkanlık Divan toplantısında il,ilçe ve belde başkan adayı olarak 130 belediye başkan adayları açıklandı. BBP belediye başkan adayları 2019
Bugün gerçekleşen başkanlık divan toplantısında, yapılan müracaatların bir kısmı değerlendirildi. İl,ilçe ve belde başkan adayı olarak 130 aday isim açıklandı. Hafta sonu yapılacak değerlendirmelerden sonra diğer belediye başkanı adaylarının açıklanmasına devam edileceği bilgisi paylaşıldı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları 2019
AFYONKARAHİSAR
İLÇE BELEDİYESİ
İSCEHİSAR İLÇESİ
NECATİ GÜNSEL
BELDE BELEDİYESİ
SALAR
HALİL AYGÜN
SÜLÜN
SALİH AHİ
GAZLIGÖL
MEHMET KIRKPINAR
KAYIHAN
VELİ KARAKAYA
AKÖREN
NACİ DURU
KILIÇARSLAN
İSMAİL YILMAZ
KÜÇÜKHÜYÜK
NECİP NERGİZ
TINAZTEPE
HALİL AKPINAR
AĞRI
İLÇE BELEDİYESİ
ELEŞKİRT
MEHMET HAKKI POLAT
TUTAK
BÜLENT DURU
AKSARAY
BELDE BELEDİYESİ
HELVADERE
İLHAMİ KARAPINAR
DEMİRCİ
RAMAZAN BOZLAK
SELİME
RAMAZAN ASAL
ANKARA İLÇE BELEDİYESİ
KALECİK
FİLİZ ULUSOY (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)
BATMAN BELDE BELEDİYESİ
KAYAPINAR
İSMAİL KORUYAN (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)
BİNGÖL İLÇE BELEDİYESİ
ADAKLI
M. ŞİRİN TELLİ
BOLU İLÇE BELEDİYESİ
GEREDE
DOÇ. DR. AHMET EMİN SERİN
BELDE BELEDİYESİ
KARACASU
İRFAN DÜLGER
ÇANKIRI İLÇE BELEDİYESİ
YAPRAKLI
HASAN BASRİ AVŞAR
BELDE BELEDİYESİ
YAYLAKENT
RECEP KARTAL
ÇORUM İLÇE BELEDİYESİ
SUNGURLU
HÜSEYİN TAĞIL
DÜZCE İLÇE BELEDİYESİ
CUMAYERİ
ŞEREF GÜL
ELAZIĞ İLÇE BELEDİYESİ
ARICAK
MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA
BELDE BELEDİYESİ
AKÇAKİRAZ
NUREDDİN GÜL
MOLLAKENDİ
ERCAN KURCAN
BÜKARDI
İBRAHİM ARARAT
ERİMLİ
MAHMUT ÖZCAN
BEYHAN
SELAMİ ALTUNGÖK
ERZİNCAN İLÇE BELEDİYESİ
İLİÇ
YUSUF GÜNGÖR
KEMALİYE
GÜRKAN ULUÇAY
OTLUKBELİ
İHSAN ÖZKAN
TERCAN
MUAMMER KARAHAN
BELDE BELEDİYESİ
ÇADIRKAYA
İSMAİL TAŞ
KARGIN
ABDURRAHMAN TÜRKEŞ
ERZURUM İLÇE BELEDİYESİ
KÖPRÜKÖY
İSMAİL MIZRAK
PALANDÖKEN
RECEP ŞENDUR
ESKİŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
GÜNYÜZÜ
ÜSTÜN ÜNLÜ
MİHALGAZİ
YUSUF SAKARYA
SİVRİHİSAR
MEHMET ÇİNİ
GİRESUN İLÇE BELEDİYESİ
DOĞANKENT
NAZMİYE KABADAYI
GÜMÜŞHANE
BELDE BELEDİYESİ
ÖBEKTAŞ
MUHARREM KARTAL
ÜNLÜPINAR
AHMET NAZ
YEŞİLBÜK
BAYRAM SARI
ISPARTA İLÇE BELEDİYESİ
EĞİRDİR
HAYRİYE YILDIZ
KEÇİBORLU
SELİM ÖZMEN
KAHRAMANMARAŞ İLÇE BELEDİYESİ
ELBİSTAN
İBRAHİM ALAGÖZ
GÖKSUN
ALİ KIRAÇ
KARABÜK İLÇE BELEDİYESİ
EFLANİ
ALİ MUHTAR
SAFRANBOLU
HALİL İBRAHİM KARATAŞ
YENİCE
TUNCAK EKMEKÇİ
KAYSERİ İLÇE BELEDİYESİ
AKKIŞLA
ALİ ERGÜL (Mevcut Belediye Başkan)
DEVELİ
SERHAT ÖZDAMAR
PINARBAŞI
ABDULLAH YAĞMUR
SARIOĞLAN
MURAT ÖZCAN
KIRKLARELİ İLÇE BELEDİYESİ
BABAESKİ
ATİLLA SÖYLEM
KIRŞEHİR
BELDE BELEDİYESİ
KÖSELİ
MUSTAFA DURAN
KONYA İLÇE BELEDİYESİ
AHIRLI
MUSTAFA ÖNCÜ
TAŞKENT
ALİ BEKİ ÖZÇÖMLEKÇİ
YALIHÜYÜK
MEMİŞ SOYLU
YUNAK
YUSUF BAYAT
KÜTAHYA BELDE BELEDİYESİ
ESKİGEDİZ
EKREM TAŞKESTİK
GÖKLER
MURAT BARDAKÇI
MALATYA İLÇE BELEDİYESİ
ARAPGİR
İBRAHİM YURTSEVER
ARGUVAN
ÜLKÜ SABANER
DARENDE
HAMİT DEMİR
DOĞANŞEHİR
NEBİ CAFER DEMİRCİ
DOĞANYOL
BESAT KARAKAYA
HEKİMHAN
CAN DEMİR
KALE
NİZAMETTİN FIRAT
KULUNCAK
ALİ ARSLAN
MANİSA İLÇE BELEDİYESİ
TURGUTLU
MUSTAFA SERHAT ORHAN
MUŞ İLÇE BELEDİYESİ
HASKÖY
VURAL TOKMAK
BELDE BELEDİYESİ
DÜZKIŞLA
NAİM SON
NEVŞEHİR
BELDE BELEDİYESİ
NAR
ÜMİT YALÇIN
KARAPINAR
İSA ÖZGÜMÜŞ
TATLARIN
YÜKSEL TÜRK
ÇALIŞ
EMRE UÇAR
KALABA
ERDOĞAN KARAYILAN
NİĞDE İLÇE BELEDİYESİ
ÇİFTLİK
SELAMİ YILMAZ
BELDE BELEDİYESİ
ALAY
RAFET GEZERKAYA
DEĞİRMENLİ
ZEKİ ŞENER
KİLEDERE
SELAMİ YILMAZ (Mevcut Belediye Başkanı
DİVARLI
MENDERES ÇİFTÇİ
ORDU İLÇE BELEDİYESİ
FATSA
FATMA YÜMLÜ
KORGAN
MUHİTTİN AÇICI
MESUDİYE
MURAT ŞAHİN
OSMANİYE BELDE BELEDİYESİ
ELLEK
MUSA COŞKUN
SAKARYA İLÇE BELEDİYESİ
HENDEK
TURGUT BABOĞLU
KARAPÜRÇEK
CAVİT KARSLI
KAYNARCA
MUSTAFA BOĞAZ
ŞIRNAK BELDE BELEDİYESİ
KASRİK
SADUN ŞANLI (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)
SİVAS
DOĞAN ÜRGÜP
İLÇE BELEDİYESİ
GEMEREK
MUSTAFA DEMİR (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI
KANGAL
KÜRŞAT APAYDIN
SUŞEHRİ
AYHAN ÖZER
ŞARKIŞLA
MAHİR ARI
ULAŞ
KADİR AYDIN
YILDIZELİ
BAHATTİN AYDIN
ZARA
AYTEKİN KURT
BELDE BELEDİYESİ
YILDIZ
ALİ AYDEMİR
GÜRÇAYIR
ABDULLAH DERİN
GÜNEYKAYA
HÜSEYİN GÜLPAMUK
TEKİRDAĞ İLÇE BELEDİYE
ÇORLU
İSMAİL CEYLAN
TOKAT BELDE BELEDİYESİ
EMİRSEYİT
ERTUĞRUL AĞIL (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)
YOLKONAK
MUAMMER AKSOY
TRABZON İLÇE BELEDİYESİ
ARAKLI
HAMİT BAYCAN
KÖPRÜBAŞI
ATİLHAN SANCAK
YOZGAT İLÇE BELEDİYESİ
KADIŞEHRİ
DAVUT KARADAVUT (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)
SARAYKENT
AHMET KÖROĞLU
SARIKAYA
HİDAYET KOLVER
SORGUN
ÜZEYİR ARSLAN
BELDE BELEDİYESİ
BAYDİĞİN
İMDAT CEYLAN
YAMAÇLI
İBRAHİM ÖZSOY
KONUKLAR
MUSTAFA AKPINAR
ÖZÜKAVAK
FERİDUN AKTAY
OZAN
MUSTAFA İLERİ
EYMİR
CENGİZ ÜNSAL
GÜLŞEHRİ
CEMALETTİN BAKIR (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI
YENİYER
HACI BEKİR BÖLÜKBAŞI
ZONGULDAK İLÇE BELEDİYESİ
KOZLU
ADEM ÇETİN
ÇAYCUMA
ZÜKFİKAR UÇAR
DEVREK
ERCAN FİLİZER
EREĞLİ
OPR. DR. HÜSEYİN UYSAL (MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)
BELDE BELEDİYESİ
ELVANPAZARCIK
YAŞAR ŞEKER
KİLİMLİ
HASAN İSLAM
MUSLU
ERCAN GÖNÜLDAŞ
BAKACAKKADI
MUHAMMET ALBUS
YORUM YAZ