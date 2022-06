Büyük bir coşkuyla karşılandı! Fatih Erbakan'dan olay açıklama: Çatırtıları Türkiye’nin her tarafından duyuluyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Şanlıurfa 2. Olağan Kongresine katıldı. Mehmet Akif İnan Konferans Salonundaki kongreye gelişinde yoğun bir sevgi seliyle karşılanan Erbakan, konuşmasında her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtıların Türkiye’nin her bir tarafından duyulduğunu söyledi.

Konuşmasına Refah Partisi'nin eski lideri Rahmetli Necmettin Erbakan’dan bahsederek başlayan Fatih Erbakan, “Ne demişlerdi, dış güçler ve onların yerli işbirlikçileri, Erbakan’ı gömmek yetmez, üzerine bir de beton dökmek gerekir demişlerdi ve biz de Erbakan hocamızın vefatından sonra demiştik ki üzerimize beton değil, kurşun da dökseniz yine de onu patlatır ve fışkırırız demiştik” dedi.

"Tek amaçları Müslüman ülkeleri bölmek"

Batılı ülkeleri de eleştiren Erbakan, “Öylesine iki yüzlü bir politika izliyorlar ki, Kıbrıs’a gelince birleşsin, Ukrayna’ya gelince bölünmesin. İsrail’e gelince tek devlet olsun, Filistin olmasın. Türkiye’ye gelince bölünsün, Suriye bölünsün, Irak bölünsün, Yemen bölünsün, Libya bölünsün, Sudan bölünsün, işinize gelen yerde birleşmeden yanasınız, tek devlet olmaktan yanasınız, işinize gelen yerde ise bölünmeden yanasınız. Neden böyle, çünkü bu Müslüman ülkelerin yutulabilmesi için bölünmeleri ve parçalanmaları lazım da ondan. Onların Kürtlük diye bir derdi asla olamaz. Kürtler daha iyi yaşasın diye bir derdi asla olamaz. Onların inancına göre Türk de, Kürt de, Arap da çok af edersiniz hayvandan bile daha aşağıdadır. Sadece kendi ırklarını üstün tutarlar. Dolayısıyla onların asıl derdi Türkü Kürde düşürmek, Arap’ı Türk’e düşürmek, onları çatıştırıp bölüp parçaladıktan sonra yutup asıl hedefleri olan büyük İsrail’i kurabilmektir” şeklinde konuştu.

"Masanın çatırtıları Türkiye’nin her tarafından duyuluyor"

Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtıların Türkiye’nin her bir tarafından duyulduğunu söyleyen Erbakan, “İyi Parti ile CHP birbiriyle çekişiyor. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri birbirlerine laf yetiştiriyorlar, birbirleriyle çekişmeye devam ediyorlar. CHP lideri kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, İyi Parti Genel Başkanı başka birinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. En son İyi Partili bir milletvekili çıkıyor diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için Cumhurbaşkanı adayı olamaz. CHP kanadı buna büyük bir tepki gösteriyor ve aralarında gerginlik oluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabeti her geçen gün artıyor. Bütün bunların üstüne CHP’nin Bolu Belediye Başkanı kendi genel başkanını cesaretsizlikle suçluyor. Adaylığını açıklayamıyorsun, sen aday olmayacaksan ben olayım, cesur ol diyor. Böyle bir çorbanın içerisinde her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar, Türkiye’nin her bir tarafından duyuluyor ve milletimiz zaten az olan ümidini bu 6’lı masadan her geçen gün biraz daha kaybediyor.

Milletimiz için ümit olmaktan 6’lı masa çıkıyor. Bir defa masadakilerden hiçbirinin ülkenin hangi meselesini nasıl çözeceklerine dair projelendirilmiş bir çalışmaları yok. Bu içerisinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan, krizden nasıl kurtulacağımıza dair bir kaynak paketleri ortada yok. Kaynağı nereden bulacaksın da millete vereceksin. Bakın bir Yeniden Refah Partisi olarak ilk işimiz milli kaynak kitabımızı yazmak oldu. Güçlendirilmiş parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter, sabah akşam bunu tekrar ediyorlar ancak sokakta ekmek derdine düşmüş vatandaşı bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi de hiç mi hiç ilgilendirmiyor.

Böyle bir noktada diyoruz ki bir tarafta iktidar, bir tarafta 6’lı masa, bir tarafta HDP, 85 milyon aziz milletimiz, vatandaşlarımız önüne konulan bu tabloyu ve bu tablonun aktörlerini kabul etmiyor, reddediyor” diye konuştu.