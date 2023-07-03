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Medya Büyük alçaklık! Bu, tam bir kepazelik örneği
Medya

Büyük alçaklık! Bu, tam bir kepazelik örneği

Yeniakit Publisher
2023-07-03 11:37:00 -
Büyük alçaklık! Bu, tam bir kepazelik örneği

Tunca Bengin, İsveç’teki son Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığını köşesine taşıdı.

Tunca Bengin, İsveç’teki son Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığını köşesine taşıdı. İsveç'in, tam bir kepazelik örneği vererek inatla hâlâ “Bizde ifade özgürlüğü oldukça geniştir ve bu tür gösterilerin yapılabiliyor olması da demokrasimizin bir parçasıdır” dediğini belirten Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bayram tatili süresince CHP’deki kronik kurultay ve koltuk tartışmaları hariç iç siyaset rölanti durumundaydı… Dış politika ise NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç’teki yeni bir Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığı nedeniyle daha Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren oldukça gerilimli ve hareketliydi. Hala da öyle… Zira İsveç tam bir kepazelik örneği vererek inatla “Bizde ifade özgürlüğü oldukça geniştir ve bu tür gösterilerin yapılabiliyor olması da demokrasimizin bir parçasıdır” noktasında... Dahası hiç utanmadan ABD’de bu aşağılık duruma “Bunu kınıyoruz ancak ABD aynı zamanda ifade özgürlüğünü ve barışçıl toplanma hakkını demokrasinin unsurları olarak görüyor” diyerek göz yumar bir pozisyon aldı. Bozacının şahidi şıracı durumu yani. Dolayısıyla İsveç’te daha önce Türk Büyükelçiliği şimdi de camii önünde peş peşe gelen, Türk kamuoyunu rahatsız eden kutsala saldırı olayları sonrasında akla gelenler malum:

Ya İsveç yöneticilerinin kafalarına taş düştü, zekâ sorunu oluştu ya da İsveç NATO’ya girmek istemiyor veya vazgeçti. (...)"

 
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Yorumlar

Gültekin

İsveç'teki olayları değerlendirirken, hangi dinden olursa olsun kutsallara saygısızlığı, özgürlüklere sokarak saygısızlık yapmaya hiç kimsenin hakkı olamaz, inançlar milletlerin kırmızı çizgileridir, ister batıl olsun, ister hak olsun, Osmanlıyı Osmanlı yaban unsurların başından hangi inanca sahip olursa olsun inancında sınırsız özgürlüğü tanımasından kaynaklanıyor. İnançlar toplumların birlikteliğini sağlayan tutkalıdır, bu nedenle inançlara hakareti özgürlük safsatasıyla hiç kimse kapatmaya kalmasın, hepsi altında kalır.

barbar abd/ingiltere vd BATI nin KULLANISLI WC KAGIDI ISVEC devlet olma vasfini kaybetmis batinin islam dusmani YENI DEAS, YENI FETO, YENI PKK SI GIBI TEROR ORGUTUDUR!

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