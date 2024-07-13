Büyük ahlaki çöküş, ırkçılık, sekülerizm! 'Türkiye Yüzyılı' bu mu?

Maddi kalkınmaya öncelik veren fakat manevi değerleri ihmal eden politikalar, suç oranlarında artışa, ırkçılığa ve toplumsal yozlaşmaya sebep oluyor. Bu durumdan çıkış için Türkiye'nin, milli ve manevi değerlerle yeniden kucaklaşması ve adil bir toplum inşa etmesi gerekiyor.

Dinden ve kültürden bağımsız biçimde gelişen teknolojinin meydana getirdiği değişim, artan bencillik ve bireysellik, ahlaki değerlerin çöküşü, aile ve eğitim kurumlarının din ve gelenekten kopması ve toplumsal sorunlara karşı duyarsızlık; ilim, fikir ve sanat adamlarının sorumluluktan kaçınması bir toplumsal çöküşü de beraberinde getirdi.

"Türkiye Yüzyılı" söylemiyle maddî kalkınmaya odaklanan ancak manevi değerleri ihmal eden politikalar, Kemalist rejime sarılarak toplumda oluşan cinayet, dolandırıcılık, intihar ve tecavüz gibi suçların da artmasına sebep oluyor.

CİNAYET

Adana'da tartıştığı eşi Halime Kaya (44) ile annesi Fahriye Kaya'yı (54) tabancayla vurarak öldüren Nurettin Kaya (40), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" diyerek susma hakkını kullandı. Daha önce cezai ehliyetinin olmadığı yönünde rapor verilen Kaya için mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir sağlık raporu talep etti.

İstanbul Beylikdüzü'nde F.D., 23 yaşındaki E.R.A.'yı boğarak öldürerek cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Ankara’da 45 yaşındaki K.Y., sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi süren K.Y. hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Emirgan Sahili'nde arkadaşı ile birlikte bisiklet süren 15 yaşındaki A.C., bisiklet yolundan yürüdüğü için uyardıkları Adem A.'nın saldırısına uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken, taksiyle kaçan saldırgan Adem A. polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

HIRSIZLIK, SOYGUN, DOLANDIRICILIK

Yalova'da aynı devre mülkün binlerce kişiye satıldığı iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 yıl önce soruşturma başlatıldı.

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü adliyeye sevk edildi.

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TECAVÜZ

Güzellik merkezi sahibi Hande S., aralarında bir gönül bağı bulunmayan arkadaşı Muhammet K.’nın kendisine tecavüz etmeye kalkışıp şiddet uyguladığını belirterek, savcılığa şikâyette bulundu. Hande S. dilekçesinde, yaşadığı stres ve korku nedeniyle epilepsi nöbeti geçirip bayıldığını belirtti.

İNTİHAR

Elazığ’da kamyonette başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulunan Halil Çetin (29) ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım’ın (29) intihar ettikleri ortaya çıktı. Aşk yaşadığı belirtilen ikilinin intihar kararı aldığı, evli ve 3 çocuk babası Çetin’in önce Yıldırım’ı, ardından da kendisini vurduğu belirlendi.

Ankara'da engelli olduğu öğrenilen Emre Güngör, bilinmeyen bir sebeple AVM’nin yemek katından kendisini boşluğa bıraktı. Güngör, olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Plastik Cerrahi bölümünde asistan hekim olan Dr. Uğurcan Ağcaoğlu intihar etti.

İzmir'de yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen, intihar girişiminde bulunup sonrasında psikiyatri servisine yatırılan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. (48), taburcu edilip gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Dünyanın yeni düzen arayışında Türkiye'nin misyonu

Siyasi bir güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin "Büyük Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" gibi iddialı hedeflere ulaşması için, yeni bir dünya düzeni tesis etme sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor.

Bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin;

Hakimiyet: Toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini sağlayarak tam bağımsızlığını tesis etmesi,

İdeal: Toplumsal birliği sağlayacak ve geleceğe yön verecek bir İslami anlayışı benimsemesi,

Ordu ve Güvenlik Güçleri: Vatan ve millet şuuruna sahip güçlü bir ordu oluşturması,

Hukuk: Adalet ve eşitliği sağlayacak şekilde hukukun üstünlüğünü tesis etmesi,

Ekonomik Güç: Güçlü bir ekonomi ve para birimi ile bağımsızlığını pekiştirmesi,

Kültür: Milli kimliği güçlendiren ve uluslararası alanda etki oluşturan bir kültürel yapı oluşturması,

Sanat ve Edebiyat: Toplumsal değişimi sağlayacak bir sanat ve edebiyat ortamı oluşturması gerekiyor.

Bu alanlarda atılacak adımlar, Türkiye'yi sadece siyasi bir güç haline getirmekle kalmayacak, aynı zamanda çökmekte olan mevcut düzene karşı yeni bir alternatif sunmasını da sağlayacaktır.

Baran Haber