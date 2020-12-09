Bütün salon ayakta alkışlamıştı! Paris Saint Germain - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Olayların ardından Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. UEFA'nın aldığı kararla ırkçı söylemlerde bulunan 4. hakem görevden alındı. Karşılaşma 9 Aralık Çarşamba akşamı kaldığı yerden devam edecek.

"Her etnik unsur, kendi unsuruyla iftihar edebilir"

Öte yandan Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalının yankıları sürerken akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında ırkçılık ile ilgili yaptığı açıklamalar geldi. Erdoğan'ın salonda ayakta alkışlanan açıklamaları şu şekildeydi:



"Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır, yoktur. Her etnik unsur, kendi etnik unsuruyla iftihar edebilir. Türk de eder, Kürt de eder, Laz da eder, Çerkez de eder, Roman da eder; ama cılık cılık etmez. Türkiye Cumhuriyeti, 81 milyon vatandaşımızın tamamının ortak devleti olduğuna göre sembolik unsurlarımızın da hepimizi kucaklaması gerekir. Bizim rabiamız tam da bu anlayışın ifadesidir."