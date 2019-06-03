Bütün dünyaya nam salan yıldız! Müslümanlara yönelik nefreti yendi

İngiltere'nin Liverpool takımında büyük başarılara imza atan Mısırlı Müslüman yıldız Muhammed Salah, bu ülkedeki Müslümanlara yönelik nefreti de yendi. Salah'ı örnek alan İngilizlerin'in, İslamı öğrenmek için dini kitaplara yöneldiği de bildirildi.

Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, Liverpool'a ve İngiltere'ye sadece futboluyla katkı sağlamıyor. Yaşamı, davranışı ve futbol hayatı ile herkese örnek olan Müslüman yıldız, Liverpool'a geldiğinden beri şehirde nefret suçları azaldı. İslam karşıtı mesajların da yarı yarıya düşmesi dikkat çekti.

Adadaki Müslümanlar mutlu

Liverpool'a katıldığından beri Merseyside bölgesinde işlenen nefret suçları yüzde 19 oranında azaldı. Liverpool taraftarları tarafından atılan Müslüman karşıtı tweet'ler de yarı yarıya indi. Muhammed Salah'ın İngiltere'ye transfer olmasının ardından düşen nefret söylemi Ada'daki müslümanları sevindirdi.

İngiltere Göçmen Politikaları Enstitüsü tarafından yayınlanan bir istatistik çalışmasına göre, Mısırlı oyuncu Muhammed Salah'ın Liverpool kulübüne transferinden bu yana Müslümanlara yönelik nefret saldırılarının oranı düştü. Dün yayınlanan ankete göre, Liverpool taraftarlarındaki Müslümanların nefret dolu tweetlerinin oranı, İngiliz kulüplerinin geri kalanına oranla yarı yarıya azaldı.

Salah'ın Liverpool'a gelmeden önce Merseyside bölgesinde nefret suçunun yüzde 18,9 civarında olduğu belirtilen ankette, bu oranın yarı yarıya azaldığı gözlemdi. Ayrıca Liverpool taraftarlarındaki Müslüman karşıtı tweetler, yüzde 7.2'den, yüzde 3.4'e düştüğü ortaya çıktı.

Dini kitaplara yöneldiler

İngiltere'in önde gelen birçok spor yazarı; Salah'ın efendiliği, çalışkanlığı ve saha içindeki hareketlerinin İngilizlere örnek olduğu, bu yüzden de İngilizlerin İslami bilgisini artırmak için dini kitaplara yöneldiğini öne sürdü.

Takımı Liverpool'u Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmasında büyük payı bulunan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, sahalarda fırtına gibi eserken, gol sonrası yaptığı secde ile de Müslüman dünyasını mutlu ediyor. Liverpoollu taraflar da tribünlerde, “Eğer birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım" tezahüratlarıyla Salah sevgisini dile getiriyor.

İngiltere'deki gazeteler İslam'dan kötü bir üslupla bahsederken; Salah sayesinde Liverpool taraftarları ise, ilahi dinin zaferini ifade eden, İslami içerikli marşlar söylemesi de dikkat çekmişti.

"Resmen İslam’a geçiyorum"

Müslüman oyuncunun attığı goller ve gösterdiği alçakgönüllü tavırlar, Liverpool taraftarını çok etkiledi. Geçtiğimiz günlerde İslam'ı seçtiğini duyuran bazı Liverpool taraftarlarından sonra, sosyal medyada 58 bin takipçisi olan bir Liverpool fan sayfasının yöneticisi ise yaptığı paylaşımda "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. Resmen İslam'a geçiyorum. Muhammed Salah alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" dedi.

Port Said faciası sonrası değişim

25 yaşındaki Salah futbol dünyasının en acı olaylarından birine sahne olan Port Said faciası sonrası ülkesi Mısır'dan ayrılmış ve 2012-2013 sezonunda İsviçre'nin Basel takımıyla kariyerine devam etmek zorunda kalmıştı.

Rotası Avrupa'ya çevrilen Salah sırasıyla Chelsea, Fiorentina ve Roma'da forma giydi. Bu sezon başında tekrar İngiltere'ye bu kez Liverpool'la dönen Muhammed Salah kısa zamana sığdırdığı parlak kariyerinin en göz alıcı günlerini Alman teknik direktör Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da yaşıyor.

İngiltere Premier Lig'de ve Mısır Milli Takımı'nda giderek yükselen üstün performansı Salah'a pek çok ödülün yanı sıra “Yılın Afrikalı Futbolcusu” unvanını da getirdi.

Liverpool takımının eski yıldızlarından Jamie Carragher'a göre Muhammed Salah İngiltere'de “Yılın Oyuncusu Ödülü”nü almayı şimdiden hak etmiş durumda.