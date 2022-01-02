Başkentte hizmet dönemini kapatıp, laylaylom belediyeciliği devrini başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 2021 yılının en oynak CHP’li başkanı olduğu ortaya çıktı. İcraat değil laf üreten ve aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan CHP’li Yavaş, toplamda 15 konser ihalesi gerçekleştirerek geride bıraktığımız yılı vur patlasın çal oynasın bitirdi.

Milyonlar boşa gitti

2021 yılında, aralarında İstanbul, Eskişehir, Antalya, Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri ile Ardahan, Artvin, Sinop, Edirne, Çanakkale, Burdur, Hatay, Bilecik, Kırşehir, Yalova’nın da olduğu il belediyeleri bir tane bile konser ihalesi düzenlemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 adet, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Bolu Belediyesi ise sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bahanesiyle 1’er tane konser ihalesi düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “türkücü” diye lakap taktığı Mansur Yavaş ise toplamda 15 konser ihalesi düzenleyerek, geçen yılın en oynak başkanı oldu.

Yandaşları paraya boğdu

Hizmet yerine algı üreten ve “İsraf müzesi” kuracağını söyleyen CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, geride bıraktığımız 2021 yılı içerisinde Ankaralıların emeğini eğlenceye yatırdı. Her kuruşunda milletin alın teri olan paraları yandaş sanatçılara peşkeş çeken Yavaş düzenlediği konser ihaleleri ile Göksel, Cem Adrian, Kıraç, Zara, Bengü, Buray, Simge Sağın, Koray Avcı, Mümin Sarıkaya ile aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısını besteleyen Onur Akın’ın da olduğu sol tandaslı sanatçıları paraya boğdu. İki buçuk yıllık görev süresi boyunca 3 milyar 45 lira borçlanan Yavaş’ın sadece 1 yıllık konser faturası için toplamda 3 milyon 586 bin TL ödemesi, CHP’li belediyelerdeki israfı gözler önüne sererken, “Bütçesi kanser icraatı konser” yorumlarına sebeb oldu.

Yavaş, israfın dibine vurdu

CHP’li Yavaş’a bağlı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yandaş sanatçıları semirtmek için istismara açık olan 21/F maddesinin işletildiği konser ihaleleri ve ödenen bedel şöyle: 29 Mayıs’taki, “Büyükşehir Parklarda” konser ihalesine 382 bin 500 TL ödeme yapıldı. 12 Temmuz’da gerçekleştirilen “Türk Halk Müziğinden Oluşan Konser Programları Gerçekleştirilmesi ile İlgili İş” ihalesine 400 bin TL aktarıldı. 2 Ağustos 2021’deki, “Ankara’da Yaz Konserleri” ihalesi için 292 bin TL ödendi. Yine 2 Ağustos’ta düzenlenen ihalede “Onur Akın Konseri”ne ise 210 bin TL harcandı. 16 Ağustos 2021’de düzenlenen iki konser ihalesinden biri olan “Sanatçı Buray Konseri” için 240 bin TL ödenirken, “Koray Avcı Konseri” ihalesine ise 225 bin TL gibi yüksek bir ödeme yapıldı.

Bütçe hizmet yerine konsere aktı

Yavaş’ın talimatıyla 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen “Bengü Konseri İhalesi” 219 bin TL’ye mal oldu. 2 Eylül’de gerçekleştirilen Mümin Sarıkaya Konseri ihalesine 119 bin TL kaynak aktarılırken, yine aynı gün gerçekleştirilen Cem Adrian Konseri ihalesine ise 169 bin 500 TL ödendi. 8 Eylül’de yapılan Zara Konseri ihalesi 239 bin, Kıraç Konseri ihalesi ise 205 bin TL’ye verildi. 16 Eylül’deki Simge Sağın Konseri ihalesi için ödenen rakam 180 bin lira oldu.

21 Eylül’deki Göksel konseri ihalesi ise 265 bin TL’ye sonuçlandı. 12 Ekim’deki, Concertgebouw Oda Orkestrasının Ankara’da Konser Vermesi İle İlgili İşi” ihalesine 280 bin TL ödeyen Yavaş’ın ABB’si, 14 Aralık’ta düzenlenen “Arya ve Türkülerimiz” konser ihalesine bütçeden 161 bin 350 TL pay ayırdı.