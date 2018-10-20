0553 313 94 23

Bütçeden HDP’ye 92 trilyon verilecek! Bu para şehitlerin kemiklerini sızlatır

2019 yılı bütçesinden hangi siyasi partinin ne kadar alacağı da belli oldu. Buna göre, CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yaptığı oy takviyesiyle meclise soktuğu PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, devletten 92 milyon 238 bin TL yardım alacak.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:28
Bütçeden HDP’ye 92 trilyon verilecek! Bu para şehitlerin kemiklerini sızlatır

Oğuzhan Gültekin/ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisine 2019 yılı bütçe tasarısı sunulmasının ardından hangi partinin devletten ne kadar alacağı belli oldu. Siyasi partilerin içinde CHP’nin 24 Haziran seçimleriyle zorla meclise soktuğu PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP devletten 92 milyon 238 bin TL yardım alacak. Bu paranın devlet eliyle HDP’ye verilmesini doğru olmadığını söyleyen Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’ye böyle bir para verilmesi doğru değil. Bu parayla ülkemizde ki şehit ve gazi ailelerine yardımlar yapılabilir. Bu ailelerin çocuklarına eğitim hayatı boyunca tam destek sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Ülkemize zarardır

HDP’ye bu ülkede ekmek vermek, su vermek haramdır” şeklinde konuşan Lokman Aylar, “Bu devlet hukuk devletidir. Biz devletimize, onun verdiği karara saygı duyuyoruz ama vicdanımız rahat değil. Terör örgütlerinin ve destekçilerinin yuvalandığı PKK ve kendisini arka bahçesi diye tanımladığı sözde partinin ülkenin bütçesinden bu kadar para alması bizim canımızı yakmaktadır. Böyle büyük bir paranın bu partiye verilmesi ülkemizin ve vatandaşlarımızın cebine zarardır” dedi.

Her kuruş şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor

Devletimizin, HDP’ye bu kadar tolerans tanıması ve devletin bütçesinden para veriyor olması şehit aileleri ve gaziler olarak asla kabul etmiyoruz” diye konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, “Partinin üst düzey yöneticileri hâlâ içeride yatıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak ekonomik anlamda büyük bir sınav veriyoruz. Terörle irtibatını hiçbir şekilde gizlemeye çalışmayan bu sözde siyasi partiye, ekonomik anlamda zor zamanlardan geçerken böyle büyük meblağda para verilmesini doğru bulmuyorum. Şehit aileleri olarak bu konu bizi çok üzüyor. Şehitlerimizin de kemiklerini sızlatıyordur. Çünkü bunlar hukuk çerçevesinde davranmıyorlar. Zaten Türkiye’nin menfaatleri içinde herhangi bir çalışmaları yok. Devletimizin, şehit ve gazi ailelerinin verdikleri vergilerle bu partiye kaynak sağlamasını doğru bulmuyoruz” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:28
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  2. 2019 yılı bütçe tasarısı
  3. CHP
  4. 24 Haziran seçimleri
  5. PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP
  6. HDP
  7. Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar
  8. Lokman Aylar
  9. PKK terör örgütü
  10. PKK
  11. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen
  12. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu
  13. Türkiye Cumhuriyeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze’de Siyonist postalları
    1. Gazze’de Siyonist postalları
    2. İnanılmaz hikaye! Beşinci böbreğini..
    3. Memurlara saat başı mesai ücret zamlı
    4. İşte altın fiyatlarında son durum!
    5. Gazeteciler Cemiyeti’nin Cemal Kaşıkçı..
    6. İşsizlik maaşı alma şartı?
    7. FETÖ'cü sanık KPSS sorularını aldığını..
    8. Karşı şeride geçen TIR dehşet saçtı!..
    9. Başkan Moldova dönüşü konuştu: CHP, İş..
    10. 1170 nüfus memuru iş başvurusu nasıl..
    11. Devletin işi gücü yok, topçuyla..
    12. Memurlara fazla mesai zammı! 2019'dan..
    13. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    14. Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul'da..
    15. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
    16. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    17. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    18. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı? AK..
    19. Arda Turan'a kayınpeder şoku! Kızı..
    20. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?