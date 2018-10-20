Bütçeden HDP’ye 92 trilyon verilecek! Bu para şehitlerin kemiklerini sızlatır

Oğuzhan Gültekin/ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisine 2019 yılı bütçe tasarısı sunulmasının ardından hangi partinin devletten ne kadar alacağı belli oldu. Siyasi partilerin içinde CHP’nin 24 Haziran seçimleriyle zorla meclise soktuğu PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP devletten 92 milyon 238 bin TL yardım alacak. Bu paranın devlet eliyle HDP’ye verilmesini doğru olmadığını söyleyen Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’ye böyle bir para verilmesi doğru değil. Bu parayla ülkemizde ki şehit ve gazi ailelerine yardımlar yapılabilir. Bu ailelerin çocuklarına eğitim hayatı boyunca tam destek sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Ülkemize zarardır

“HDP’ye bu ülkede ekmek vermek, su vermek haramdır” şeklinde konuşan Lokman Aylar, “Bu devlet hukuk devletidir. Biz devletimize, onun verdiği karara saygı duyuyoruz ama vicdanımız rahat değil. Terör örgütlerinin ve destekçilerinin yuvalandığı PKK ve kendisini arka bahçesi diye tanımladığı sözde partinin ülkenin bütçesinden bu kadar para alması bizim canımızı yakmaktadır. Böyle büyük bir paranın bu partiye verilmesi ülkemizin ve vatandaşlarımızın cebine zarardır” dedi.

Her kuruş şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor

“Devletimizin, HDP’ye bu kadar tolerans tanıması ve devletin bütçesinden para veriyor olması şehit aileleri ve gaziler olarak asla kabul etmiyoruz” diye konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, “Partinin üst düzey yöneticileri hâlâ içeride yatıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak ekonomik anlamda büyük bir sınav veriyoruz. Terörle irtibatını hiçbir şekilde gizlemeye çalışmayan bu sözde siyasi partiye, ekonomik anlamda zor zamanlardan geçerken böyle büyük meblağda para verilmesini doğru bulmuyorum. Şehit aileleri olarak bu konu bizi çok üzüyor. Şehitlerimizin de kemiklerini sızlatıyordur. Çünkü bunlar hukuk çerçevesinde davranmıyorlar. Zaten Türkiye’nin menfaatleri içinde herhangi bir çalışmaları yok. Devletimizin, şehit ve gazi ailelerinin verdikleri vergilerle bu partiye kaynak sağlamasını doğru bulmuyoruz” şeklinde tepkisini dile getirdi.