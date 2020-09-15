Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Buna göre, merkezi yönetim bütçe harcamaları Ağustos 2019'da 93 milyar 712 milyon liradan geçen ay yüzde 14,3 azalarak 80 milyar 345 milyon liraya geriledi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe harcamaları için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 7,3'ü kullanıldı.

Faiz dışı bütçe harcamaları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 68 milyar 444 milyon liraya geriledi. Faiz dışı harcamaların bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 7,2 olarak hesaplandı.

Ağustos ayında personel giderleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 23 milyar 35 milyon liraya ulaşırken, bütçede personel giderleri için öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet katkısı, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 3 milyar 879 milyon liraya yükselirken, bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı.

Söz konusu dönemde bütçede mal ve hizmet alımı için öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 7,4'ü harcandı. Mal ve hizmet harcamaları Ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 5 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleşti.

Cari transferler, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 azalarak 30 milyar 659 milyon liraya geriledi. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon liralık ödeneğin yüzde 6,8'i kullanıldı.

Ağustos ayında 4 milyar 54 milyon lira sermaye harcaması, 317 milyon lira sermaye transferi yapıldı ve borç verme giderleri 939 milyon lira oldu. Faiz giderleri Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artarak 11 milyar 901 milyon lira olarak kaydedildi.

Ağustos ayı bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos 2019'da 94 milyar 288 milyon lira olurken, bu yıl ağustos ayında yüzde 15,1 artarak 108 milyar 566 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre Ağustos ayında bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı geçen ay yüzde 11,3 iken 2019'da yüzde 10,7 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı 2019'un aynı ayına göre yüzde 47,8 artarak 98 milyar 456 milyon liraya ulaştı. Bütçe tahminine göre vergi gelirlerinin gerçekleşme oranı yüzde 12,5 olarak belirlendi.

Bu dönemde genel bütçe vergi dışı gelirleri yüzde 68,1 oranında azalarak 8 milyar 215 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 362 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 533 milyon TL olarak belirlendi.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre vergi türleri açısından gelir vergisi yüzde 5,3, kurumlar vergisi yüzde 62,5, iç katma değer vergisi yüzde 56,6, özel tüketim vergisi yüzde 67,1, bankacılık ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 34. 8, ithalatta katma değer vergisi yüzde 38,2, damga vergisi yüzde 23,7, ücretler yüzde 70,4 ve diğer vergiler yüzde 78,9 arttı.

Ocak-Ağustos dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe harcamaları 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 658 milyar 812 milyon lira olurken, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,6 artarak 761 milyar 432 milyon liraya çıktı. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe harcamaları için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 69,5'i kullanılmıştır.

Faiz dışı bütçe giderleri Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 669 milyar 818 milyon liraya ulaştı. Faiz dışı harcamaların bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 70 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde personel giderleri yüzde 16,4 artarak 194 milyar 751 milyon liraya yükselirken, bütçede personel giderleri için öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 68,9'u kullanıldı.

Bu dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet katkısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artarak 32 milyar 206 milyon liraya yükselirken, bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 66,9'u harcandı.

Ocak-Ağustos döneminde mal ve hizmet alımları bütçesinde öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 62,8'i kullanıldı. Bu dönemde mal ve hizmet alım giderleri yüzde 3,8 artarak 47 milyar 441 milyon TL oldu. Cari transferler yüzde 20,1 artarak 328 milyar 653 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon liralık ödeneğin yüzde 72,9'u kullanıldı.