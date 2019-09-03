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Büşra Öztürk Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Büşra Öztürk, 19-20 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Taekwondo Yıldızlar Milli Takım Seçme müsabakalarında başarısıyla göz doldurdu.

03 Eylül 2019 Salı 13:42
Büşra Öztürk Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Büşra Öztürk, 19-20 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Taekwondo Yıldızlar Milli Takım Seçme müsabakalarında başarısıyla göz doldurdu.


Taha Akgül Spor Salonunda yapılan müsabakalar birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.


5 zorlu rakibine tatemide şans tanımayan Büşra Öztürk 59 kg da adını şampiyonluğa yazdırdı. Başarılı taekwondo sporcusu Büşra Öztürk elde ettiği bu sonuç ile ekim ayında İspanya’nın D’or şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Büşra Öztürk’e ve antrenörleri Arzu ve Yavuz Sayan’a başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:42
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