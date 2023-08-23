BUSMEK’te yeni dönem kayıtları başladı

BUSMEK, 2023-2024 eğitim döneminde 541 farklı branşla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kurslara ''busmek.bursa.bel.tr'' sitesinden online ön kayıt yapılabileceği gibi aynı zamanda BUSMEK kurs merkezlerinden de kayıt yaptırılabilecek ve dersler 1 Ekim’de başlayacak.

Başvuru nasıl yapılır?

Kurs merkezlerine kayıt yaptırmak isteyen kursiyer adayları busmek.bursa.bel.tr adresindeki “Online Başvuru” kısmına tıklayarak başvuru yapabilirler.

Ön kayıt için kursiyerler, TC kimlik numaralarını girerek, ilgili tüm seçenekleri hatasız ve doğru bir şekilde doldurmalıdır. Bilgileri hatalı olan kursiyerlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca Merinos Yönetim Merkezi’nden veya 0 (224) 254 30 30 numaralı telefon ile eğitimler ve başvurular hakkında bilgi alınabilir.

Kontenjanı dolan bazı branşlarda (kurs bitiş tarihine göre) yeni gruplar açılacaktır.

Başvuruda dikkat edilecek hususlar

Bir aday, bir eğitim dönemi içerisinde en fazla 3 kursa gitme şansı bulunacak. İlk aşamada günü ve saatleri çakışmadığı sürece iki farklı branşa aynı anda gidilebilecek. İki branştan birisi bittiğinde üçüncüye başvurulabilecek. Ayrıca 2. ve 3. başvurular internetten değil, bizzat kurs merkezinden yaptırılabilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üçüncü başvuru; devam eden kursun bitiş tarihinden sonra başlayacak olan kursa yapılabilecek. (Örneğin; “İngilizce A1” kursuna başlayan bir kursiyer, devam eden kursunun bitiş tarihinden sonra başlayacak olan başka bir kursa da başvuru yapabilir.) Başvuru yaparken dersin başlangıç bitiş tarihine dikkat edilmesi gerekiyor. Her başvurunun, kursların başlangıç ve bitiş tarihleri çakışmayacak şekilde yapılması gerekiyor.

Kayıt esnasında tercih yaparken yaş ve cinsiyet durumuna göre sistem, adayları otomatik olarak yönlendirecek.

Başvuru sıralaması uygun olduğunda branş öğretmeni ile ön görüşme için adayın cep telefonuna SMS gönderilecek. SMS gönderildiği halde mesajda yer alan ön görüşme tarih ve saatinde ön görüşmeye katılmayanların kaydı otomatik iptal edilecektir.

Yeni dönem başlangıcı 1 Ekim’de

İstihdama yönelik mesleki teknik eğitimlerin yanı sıra, el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil, kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda eğitimler veren BUSMEK, 1 Ekim’de kapılarını kursiyerlere açacak.

Herkesin kendine uygun bir branş bulabileceği BUSMEK’te eğitimlerin grup ve saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta İçi Sabah 09:00 – 12:00

Hafta İçi Öğlen 13:00 – 16:00

Hafta İçi Akşam 18:00 – 21:00

Hafta İçi Tam Gün 09:00 – 16:00

Hafta Sonu Sabah 09:00 – 12:00

Hafta Sonu Öğlen 13:00 – 16:00

Hafta Sonu Tam Gün 09:00 – 16:00

Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl?

Sistem; kursiyerleri, başvuru yaptıkları tarih ve saate göre otomatik olarak sıralar. Sırası gelen kursiyere mesaj gönderilerek kurs merkezlerine ön görüşme için çağırılır. Telefonunuza gelen kısa mesajın ardından kimlik fotokopinizle birlikte kayıt yaptırdığınız kurs merkezine gelip kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir.

Kayıtlardaki iptal ve değişiklikler

Kayıt olduğunuz branş veya grupları iptal etmek ya da bilgileri değiştirmek için kayıtlı olduğunuz kurs merkezine şahsen gidip düzeltme yapmanız gerekmektedir.