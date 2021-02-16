Büryan kebabı tarifi | Büryan kebabı nasıl yapılır?

Büryan kebabı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1250 gram kuzu gerdan eti, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

Servis için; 1 tane pide (veya bazlama), 3-4 tane közlenmiş biber, 3-4 tane közlenmiş soğan

Büryan kebabı nasıl yapılır?

İlk önce etleri bir kabın içerisine koyun. Daha sonra zeytinyağı, tuz ve karabiberle güzelce harmanlamaya başlayın. Etleri bu karışımla masaj yapar gibi ovarak karışımı iyice ete yedirmeniz gerekir.

Ardından 10 dakika kadar ısıttığınız döküm bir tavaya ekstra yağ koymadan etleri alın ve 15 saniyede bir çevirerek, her bir parça için toplamda 2 dakika boyunca etleri mühürlemeniz gerekir.

Mühürlediğiniz etleri teker teker önce yağlı kağıda daha sonra da alüminyum folyoya hava almayacak şekilde sarın. Bu şekilde bir fırın tepsisine yerleştirmeniz gerekir.

Fırın tepsisinin içerisine yaklaşık 4-5 su bardağı suyu ekleyin ve önceden ısıttığınız 220 derece fırında yaklaşık 1,5 saat boyunca pişmeye bırakabilirsiniz.

Pişirme süresi boyunca tepsinin içerisindeki suyun bitip, bitmediğine bakın. Eğer su bitmişse, fırının kapağını açıp su ekleyin ve pişirmeye devam edebilirsiniz.

Pişirme süresi bittikten sonra etleri fırından çıkartın. Bu sırada alümünyum folyoyu ve yağlı kağıdı açın.

Etleri kemiklerinden ayırarak kabaca doğramaya başlayın.

Bazmala ya da pide üzerine etleri koyun ve yanında közlenmiş biber ve közlenmiş kuru soğanla sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…